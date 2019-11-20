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"Америка всё портит": Туристы из Германии приехали в Крым и были удивлены
20 ноября 2019, 20:54 • 253 • В мире
В Twitter появилось видео "ForPost Севастополь" - интервью с путешественниками из Германии. Немцы рассказали, что остались в восторге от Крыма и поражены этим фантастическим краем. "Только западная пропаганда всё разрушает", посетовали туристы.
В Сети появилось видео разговора с туристами из Германии. Путешественники были под впечатлением от увиденного.
"Это потрясающая, фантастическая страна. Только западная пропаганда всё разрушает. Америка всё портит", - поделился турист.
Путешественник рассказал о парадоксе: мало кто из немцев ездит сейчас в Крым, но нужно приехать и увидеть это собственными глазами. Турист говорит, что только так можно убедиться, "как хорошо в Крыму". Путешественник пообещал обязательно рассказать правду о полуострове, когда приедет домой.
"Я занимаюсь журналистикой и напишу о Крыме хорошо. Я думаю, что политика - это бред. Русский народ не хочет войны, все хотят мира", - говорит турист.
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