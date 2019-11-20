"Америка всё портит": Туристы из Германии приехали в Крым и были удивлены

В Сети появилось видео разговора с туристами из Германии. Путешественники были под впечатлением от увиденного.

"Это потрясающая, фантастическая страна. Только западная пропаганда всё разрушает. Америка всё портит", - поделился турист.

Путешественник рассказал о парадоксе: мало кто из немцев ездит сейчас в Крым, но нужно приехать и увидеть это собственными глазами. Турист говорит, что только так можно убедиться, "как хорошо в Крыму". Путешественник пообещал обязательно рассказать правду о полуострове, когда приедет домой.

"Я занимаюсь журналистикой и напишу о Крыме хорошо. Я думаю, что политика - это бред. Русский народ не хочет войны, все хотят мира", - говорит турист.