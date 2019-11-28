"Америка вас нагнула": Германия усомнилась в правдивости истории с санкциями против России - Spiegel

Автор опубликованного на страницах Spiegel материала считает, что для Билла Браудера история со смертью бывшего подчинённого стала входным билетом в политику, где его версия событий оказалась очень уместной и удобной. Теперь при каждом раскрытом случае "нарушения гражданских прав" США считают себя вправе применить закон Магнитского и наложить санкции.

Но немецкие журналисты не верят, что бывший юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский выступал с разоблачениями коррупционеров без указки сверху: найденное недавно электронное сообщение подтверждает, что он действовал по поручению вышестоящего Браудера.

В истории Билла Браудера журналисты Spiegel нашли ещё немало нестыковок, к тому же все сопричастные к делу Магнитского постоянно меняют свои показания. Например, столичная правозащитница Светова сначала уверяла, что Магнитского держали в тюрьме, только чтобы выбить из него показания на Браудера, а теперь пересмотрела свои взгляды и утверждает, что его изначально хотели убить.

Да и сам Браудер не только всеми силами старается уклониться от разбирательств, но и на допросах ведёт себя странно: например, на вопрос суда о том, был ли у Магнитского диплом юриста, Браудер ответил, что не знает.

Российские пользователи в Twitter в ответ на публикацию в Spiegel без обиняков объяснили немцам: "Америка вас нагнула".

"Да. Западу всегда подсовывают один и тот же сценарий, и Запад всегда ему верит. Сначала жертва - "небесная сотня" или Магнитский, потом грамотная раскрутка - и жертва становится знаменем и своим сиянием затмевает всю гадость и подлость творящихся под его сенью дел. А "пипл (Запад) хавает", - добавил K.Yuri.