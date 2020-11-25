"Америка "вернулась": Байден указал, чего ждать от новой администрации США

Считающийся победителем выборов президента США Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал, чего следует ожидать от его новой администрации. По его словам, Америка "вернулась" и будет лидировать в мире.

Байден заявил, что следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Этим он намекнул на администрацию Дональда Трампа, рассорившуюся со странами Европы из-за выплат за НАТО, а также других экономических вопросов.

"Америка "вернулась", будет лидировать в мире, а не уходить от него", - сказал Джо Байден.

Его слова можно интерпретировать как возвращение к тому курсу, что был до прихода Дональда Трампа к власти.