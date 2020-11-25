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"Америка "вернулась": Байден указал, чего ждать от новой администрации США

25 ноября 2020, 00:45  •  82 • Политика
Джо Байден заявил, что Америка "вернулась" и будет лидировать в мире, а не уходить от него. "Следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников", - сказал кандидат от демократов.
Считающийся победителем выборов президента США Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал, чего следует ожидать от его новой администрации. По его словам, Америка "вернулась" и будет лидировать в мире.
Байден заявил, что следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Этим он намекнул на администрацию Дональда Трампа, рассорившуюся со странами Европы из-за выплат за НАТО, а также других экономических вопросов.
"Америка "вернулась", будет лидировать в мире, а не уходить от него", - сказал Джо Байден.
Его слова можно интерпретировать как возвращение к тому курсу, что был до прихода Дональда Трампа к власти.

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