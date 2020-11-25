|
"Америка "вернулась": Байден указал, чего ждать от новой администрации США
25 ноября 2020, 00:45 • 82 • Политика
Джо Байден заявил, что Америка "вернулась" и будет лидировать в мире, а не уходить от него. "Следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников", - сказал кандидат от демократов.
Считающийся победителем выборов президента США Джо Байден выступил с речью, в которой рассказал, чего следует ожидать от его новой администрации. По его словам, Америка "вернулась" и будет лидировать в мире.
Байден заявил, что следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Этим он намекнул на администрацию Дональда Трампа, рассорившуюся со странами Европы из-за выплат за НАТО, а также других экономических вопросов.
Его слова можно интерпретировать как возвращение к тому курсу, что был до прихода Дональда Трампа к власти.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 ноября 2020, 05:30
|
20 ноября 2020, 06:10
|
22 ноября 2020, 08:35
|
19 ноября 2020, 01:45
|
20 ноября 2020, 00:40
|
18 ноября 2020, 09:15
|
22 ноября 2020, 02:10