"Америка проиграла, наступает время России и Китая": эксперты о трех ошибках Дяди Сэма и новом мире

Накануне Нового года эксперты Царьграда рассказали, какие три ошибки дяди Сэма привели к тому, что все мы теперь будем жить в новом мире. В этом мире Америка проиграла в холодной войне и наступает время России и Китая.

The Washington Post, доказывая, что США проиграли холодную войну, валит в одну кучу ближневосточные конфликты, убийство журналиста и успехи Владимира Путина. К этим оценкам можно относиться по-разному, но в одном эксперты Царьграда сходятся: США действительно оказались на грани грандиозного поражения. И пока еще не осознают масштаб катастрофы. Америка проиграла не только в холодной войне, и теперь наступает время России и Китая.

Мир уже напился кока-колы

Америка, Запад, англосаксонский мир перестали быть привлекательными и переживают экзистенциальное поражение, уверен политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Мир больше не воспринимает Запад как систему ценностей и центр тех ценностей, которые еще недавно были привлекательны для всех.

"Содомия, неолиберализм на грани фашизма, отсутствие чёткой идеи ценностей, отход от традиций, обычаев своих стран. Вот что отталкивает мир от Запада", - говорит собеседник Царьграда.

Эти конфликты гораздо глубже, чем поражение или победа в мифической холодной войне, уверен он. "Западу нечего предложить. Мир наелся уже жвачек, наслушался рэпов, напился кока-кол. Мир взывает и говорит: где новое, справедливое будущее, которого мы все ожидаем? Где то равенство, свобода, о которых вы говорили? Почему существуют двойные стандарты, почему жизнь американца, англичанина ценится больше, чем жизнь ливийца, сирийца, палестинца?" - говорит Ордуханян.

Запад, подчеркивает эксперт, проиграл в гораздо более серьёзном противостоянии, нежели холодная война - в противостоянии с самим собой. Настало будущее новых идей и новых подходов.

"В какой-то степени Россия отвечает сейчас на эти вызовы своими действиями на международной арене. Это новый подход во взаимоотношениях с другими странами. Не двуличность, не эгоизм, не эгоцентризм какой-то, а многополярные равноправные отношения со всеми странами мира. Если нам удастся продвинуть эту идею, я смогу с гордостью сказать, что мы выиграли эту войну. Но это гораздо большая война. Потому что если мы выиграем войну за умы, за настроение в мире, вопрос о холодной, горячей войне просто не будет ставиться", - уверен Рафаэль Ордуханян.

Разворот на Восток

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков согласен с тем, что США проиграли - поскольку Россия, Китай, Индия и другие страны отказались поддерживать американский проект мироустройства, при котором все платят Америке за порядок, который она "обеспечивает".

"Да, для США это колоссальная проблема. Это проигрыш. Потому что моральный авторитет перемещается сегодня из США и Европы на Восток, откуда люди слышат слова взвешенные и справедливые, с опорой на национальные интересы любой страны, межгосударственные, и нормальные межгосударственные отношения, возврат в правовое поле", - пояснил эксперт в разговоре с Царьградом.

Можно говорить о том, что сегодня столкнулись два проекта глобализации, когда Китай предложил миру свое понимание межгосударственных союзов. В то время как Вашингтон стремился подчинить всех себе, Пекин предложил взаимовыгодные отношения, отмечает Крутаков. По этим принципам строится проект "Один пояс, один путь".

Россия никак не упадёт

Заявления по поводу проигрыша в холодной войне в The Washington Post - это чистая истерика, настаивает Крутаков, поскольку в Вашингтоне не понимают, как теперь действовать, как будет выглядеть мир и что делать дальше. "Они не понимают, что делать с Россией, которую они пинают, а она никак не упадёт. Уклоняется, нагибается, но не падает", - полагает он.

Что же касается России, говорит эксперт, то она должна чётко осознавать свои интересы в меняющемся мире. Иметь план действий для каждой стоимости нефти и курса доллара и переходить от бюджетного принципа планирования к конкретным показателям - так, как это делает Китай, говоря, сколько портов, сколько дорог будет построено и как это будет работать.

"Пока мы не осознаем свои интересы и риски и угрозы для Китая, Индии, Европы, мы не станем адекватным игроком на международной арене. Ни в политике, ни в экономике. Если мы не будем понимать, где у них красная черта, до какой степени мы можем на них давить, и где наша черта, где мы можем упереться и сказать: не хотите - идите, гуляйте лесом. Время дружественной политики, похлопывания по плечу ушло", - уверен Крутаков.

Теперь наступило время Черчилля, Сталина и Рузвельта. И если в России есть сильная политическая воля, и в Китае тоже, то Трампу в США пока не удается стать сильным лидером. Нет таких лидеров и в Европе. А со странами, где нет внутриполитического консенсуса, договариваться на межгосударственной арене бессмысленно, считает политолог.

Путин прав, дядя Сэм - нет

Политолог и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с Царьградом сформулировал три главные ошибки США, которые привели страну к нынешней внешнеполитической катастрофе.

Первая ошибка парадоксальным образом связана с триумфом Америки во время первой "Бури в пустыне". Военная мощь Ирака была сопоставима с возможностями Китая, и когда американцы разгромили Саддама Хусейна, Пекин начал наращивать военный бюджет и модернизировать вооруженные силы, что обеспечило нынешнее положение Китая на мировой арене.

Вторая ошибка была сделана в отношениях с Россией. "Россия превратилась из идеологического союзника США в 1990-х в геополитического противника США сегодня. Когда-то мы шли в фарватере американской политики. Мы хотели быть частью Запада. Но, как сказал Путин, нас не слышали и не хотели услышать, о нас вытирали ноги. На наших глазах уничтожили Югославию, Ирак. НАТО приблизили к нашим границам. Каскад "оранжевых революций" по границам России. Попытка организовать революцию внутри страны. Вместо того чтобы сделать из России партнера, Россию хотели сделать просто сателлитом", - поясняет Блохин.

Третьей ошибкой Вашингтона эксперт считает распыление Америкой сил и возможностей на Ближнем Востоке в ущерб сдерживанию России и Китая. "Соединенные Штаты вошли на Ближний Восток, цены на нефть повысились - это позволило нам, провести очень нужную, дорогую, но нужную военную реформу. Мы даже использовали ошибки Америки для своего усиления", - отмечает политолог.

Все эти ошибки были допущены до Трампа, но именно Трамп обнажил накопившиеся проблемы. И сейчас на него пытаются свалить все промахи, говорит собеседник Царьграда.

Сегодня США представляют собой поздний Советский Союз, лишенный ореола цитадели добра и мира. Имидж Америки как гаранта свободы утрачен безвозвратно, отмечает эксперт. И в этом состоит главный проигрыш. А новая холодная война только начинается.