"Америка прежде всего": Поляков снова пугают вторжением России, от которого их за деньги "защитит" НАТО

Власти Польши озвучивают новые версии, которыми они намерены оправдать финансирование военного присутствия США на территории страны. Так, издание Rzeczpospolita подтвердило то, что между Варшавой и Вашингтоном есть договор, предусматривающий оплату содержания американского контингента.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что присутствие американских военных будет оплачено из бюджета страны – на это планируется потратить около 2 млрд долларов США. При этом глава государства добавил – эти деньги развивают систему безопасности.

Объясняют это простому народу тем, что Россия будто бы хочет захватить Сувалкский коридор (участок между Калининградом и Беларусью) для соединения с Калининградской областью. Этому якобы и должны препятствовать солдаты НАТО.

Однако простые поляки критикуют заявления правительства. "Ха-ха. Это только начало расходов. Трамп не был бы Трампом, если бы не отстаивал принцип "Америка прежде всего". А так – теперь нам ставят условия по покупке их дорогостоящего оружия, чтобы наша армия "была совместима с их стандартами", - цитирует "Военное обозрение" жителя страны Рихарда Дыма. Издание отмечает, что далеко не все относятся к ситуации критически: многие поляки верят, что Россия может напасть на страну.