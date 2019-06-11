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"Америка прежде всего": Поляков снова пугают вторжением России, от которого их за деньги "защитит" НАТО
11 июня 2019, 02:54 • 72 • Политика
Власти Польши снова пугают граждан своей страны вторжением России, от которого за деньги якобы должен защитить НАТО. Однако не все поляки верят в это, отмечая, что Польша явно играет не в свои ворота: "Америка прежде всего".
Власти Польши озвучивают новые версии, которыми они намерены оправдать финансирование военного присутствия США на территории страны. Так, издание Rzeczpospolita подтвердило то, что между Варшавой и Вашингтоном есть договор, предусматривающий оплату содержания американского контингента.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что присутствие американских военных будет оплачено из бюджета страны – на это планируется потратить около 2 млрд долларов США. При этом глава государства добавил – эти деньги развивают систему безопасности.
Объясняют это простому народу тем, что Россия будто бы хочет захватить Сувалкский коридор (участок между Калининградом и Беларусью) для соединения с Калининградской областью. Этому якобы и должны препятствовать солдаты НАТО.
Однако простые поляки критикуют заявления правительства. "Ха-ха. Это только начало расходов. Трамп не был бы Трампом, если бы не отстаивал принцип "Америка прежде всего". А так – теперь нам ставят условия по покупке их дорогостоящего оружия, чтобы наша армия "была совместима с их стандартами", - цитирует "Военное обозрение" жителя страны Рихарда Дыма. Издание отмечает, что далеко не все относятся к ситуации критически: многие поляки верят, что Россия может напасть на страну.
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