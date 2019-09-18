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"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
18 сентября 2019, 09:09 • 339 • Политика
Шведские СМИ беспокоятся из-за того, что в европейских странах есть те, кто хотел бы поддержать Россию, если возникнет конфликт межу США и РФ. Таков итог последнего социологического опроса, результаты которого опубликовала шведская газета, отметив, что отношения Европы и Штатов сильно сдали из-за позиции последних – "Америка превыше всего".
Жители стран Евросоюза ответили на вопрос о том, чью сторону займут в случае начала конфликта между США и Россией. Так, шведская Svenska Dagbladet опубликовала итоги опроса Европейского совета, согласно которому большинство, а это от 53% до 85% европейцев, предпочли бы сохранить нейтралитет, вместо того, чтобы занимать чью-то сторону.
Издание отмечает, что это произошло потому, что отношения США и Европы сильно сдали в последнее время. А все потому, что Штаты ведут себя слишком своеобразно, особенно из-за своей позиции – "политика Америки превыше всего". В этой почти аккуратной формулировке шведского издания можно даже увидеть некую отсылку на сравнение США с Германией 39-го года, когда была "Германия превыше всего".
Некоторые европейские СМИ действительно используют похожие словосочетания, разбавляя их "политика США – первым делом" – или что-то в этом ключе, но отсылка вполне понятна. И намек на "американскую гегемонию" на политической арене – тоже.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что при президенте Дональде Трампе Штаты стали угрозой для ЕС. А, судя по результатам опроса, сами жители Европы давно перестали видеть в Штатах союзника.
Примечательно, что даже в Польше 45% опрошенных предпочли бы сохранить нейтралитет, а не поддерживать США. В Словакии 20% заняли бы сторону России. Шведское издание, правда, выразило обеспокоенность из-за того, что в европейских странах есть те, кто хотел бы поддержать Россию.
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