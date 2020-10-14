Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Евросоюз кинул Украину с землёй
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым -...
Главная / Политика

"Америка нас не любит": Лавров оценил "глубокое понимание предмета" Слепаковым

14 октября 2020, 18:30  •  124 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров оценил "глубокое понимание предмета" российским комиком Семёном Слепаковым. В частности, дипломат отметил песню Слепакова "Америка нас не любит".
Говоря в рамках интервью радио Sputnik о текущей политической ситуации в мире, Лавров отметил, что хорошо понял этот предмет Слепаков.
"Могу ещё сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в песне Слепакова действительно говорится о текущей мировой обстановке.
"Америка нас не любит, Англия нас не любит,
Германия нас не любит уж много веков подряд,
Франция нас не любит, Япония нас не любит,
Короче, никто нас не любит, но … (нецензурно. - Ред.) очень хотя", - поёт комик в своей песне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат" для Лукашенко
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?
14 октября 2020, 01:05
Тихановская выступила с саморазоблачением: "Я не знаю ни одного рецепта котлет"
14 октября 2020, 09:20
"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН
14 октября 2020, 06:35
Риторический вопрос о Горбачёве: Жириновский не сдержался
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в К...
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат"...
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.