"Америка нас не любит": Лавров оценил "глубокое понимание предмета" Слепаковым

Говоря в рамках интервью радио Sputnik о текущей политической ситуации в мире, Лавров отметил, что хорошо понял этот предмет Слепаков.

"Могу ещё сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в песне Слепакова действительно говорится о текущей мировой обстановке.

"Америка нас не любит, Англия нас не любит,

Германия нас не любит уж много веков подряд,

Франция нас не любит, Япония нас не любит,

Короче, никто нас не любит, но … (нецензурно. - Ред.) очень хотя", - поёт комик в своей песне.