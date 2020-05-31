"Америка могла бы поучиться у СССР": Правнучка Хрущёва заявила о необходимости перестройки в США

Живущая в Нью-Йорке Нина Хрущёва, профессор кафедры международных отношений исследовательского университета "Новая школа", автор нескольких книг о России и СССР, уверена, что пандемия коронавируса сорвала с Америки маску "вечного победителя". В стране процветает ужасающее экономическое неравенство и расовая дискриминация, а из СМИ льётся пропаганда, которой Хрущёва "не видела с 1980-х годов" в СССР.

В своей статье в NBC News профессор выражает уверенность: Америке срочно нужна перестройка. За образец, считает она, можно взять Советский Союз, причём у США больше шансов достичь успеха.

Она заявила, что 35 лет назад Михаил Горбачёв затеял перестройку в надежде спасти СССР. Но, как объясняет профессор Хрущёва, "несмотря на его реформистские усилия" Союз развалился по причине "собственного высокомерия".

"Их иллюзорное представление о своем триумфе, судя по всему, основывалось на феномене потёмкинских деревень времён Российской Империи", - полагает она.

А простыми словами - из-за показухи, которая главенствовала во всех сферах жизни.

"Предложенная Горбачёвым политика пришла слишком поздно, поскольку советскую систему уже нельзя было реформировать", - считает Хрущёва.

А вот у США ещё есть шансы на успешную перестройку, добавляет автор и вновь делает реверанс в сторону Михаила Сергеевича. "Я даже знаю, к кому они могут обратиться за консультацией", - иронизирует телеграм-канал "Саваничи", публикуя фото последнего советского генсека.