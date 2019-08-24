"Америка, как слепая пьяная девка, ведет нас к мировой ядерной войне" – Баранец

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США, при этом он поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Он напомнил заявления американских высокопоставленных чиновников, которые допускали начало размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - сказал президент.

Ситуация, которая сейчас складывается в мире, чрезвычайно опасна. Даже в период холодной войны, где мир был на грани новой ядерной войны, над Россией не нависало такое количество угроз, которые могут обернуться непоправимым, заметил в комментарии Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, несмотря очевидную угрозу, Совбез ООН предпочитает не слышать предостережений Москвы, не учитывать очевидной опасности со стороны американцев и в целом ведет себя "беззубо".

"Мы не услышали никаких предостережений со стороны ООН. Мы можем сегодня говорить, что, в общем-то, ООН стала таким сборищем стран, которые поют под американскую дудку, либо не замечают тех преступлений, которые стоят перед всем миром и которые совершают Соединенные Штаты Америки, открыто показывая свои ракеты по телевидению", - отметил он.

По мнению Баранца, в данном случае интересы вооруженного противостояния, навязываемого Вашингтоном всему миру, кроются в экономических причинах. Если мир не будет строиться по американским экономическим лекалам, то Америка будет вынуждена использовать свои военные рычаги и прибегнуть к ракетам, пояснил он.

"Военный аспект понятен, а есть же и экономический. Уже сегодня с полной мощью в мире идет американская экономическая война против стран, которые ведут свою экономическую линию и не прислушиваются к Соединенным Штатам Америки. Америка сегодня диктует уже не только какие-то политические формулы, Америка диктует экономические формулы поведения тех или иных стран, требует от тех или иных стран не торговать с Россией или с ее союзниками. Это уже просто бандитское давление. В Вашингтоне открыто призывают сопротивляться нашему "Потоку". Фактически мы можем говорить, что предполье будущей войны лежит как раз в экономической области, из которой потом выскочит этот страшный джинн войны Соединенные Штаты Америки, включая, конечно, и ракетно-ядерную", - отмечает военный обозреватель "Комсомолки".

Действия США можно сравнить с взбешенной лошадью, которая во весь опор мчится к пропасти, к войне.