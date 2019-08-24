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"Америка, как слепая пьяная девка, ведет нас к мировой ядерной войне" – Баранец
24 августа 2019, 04:39 • 45 • В мире
Америка во весь опор мчится к войне. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец так охарактеризовал нынешние действия Вашингтона. По его словам, стратегия США в нынешнем виде напоминает блуждание "слепой пьяной девки, которая ведет всех к мировой ядерной войне".
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США, при этом он поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Он напомнил заявления американских высокопоставленных чиновников, которые допускали начало размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - сказал президент.
Ситуация, которая сейчас складывается в мире, чрезвычайно опасна. Даже в период холодной войны, где мир был на грани новой ядерной войны, над Россией не нависало такое количество угроз, которые могут обернуться непоправимым, заметил в комментарии Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, несмотря очевидную угрозу, Совбез ООН предпочитает не слышать предостережений Москвы, не учитывать очевидной опасности со стороны американцев и в целом ведет себя "беззубо".
"Мы не услышали никаких предостережений со стороны ООН. Мы можем сегодня говорить, что, в общем-то, ООН стала таким сборищем стран, которые поют под американскую дудку, либо не замечают тех преступлений, которые стоят перед всем миром и которые совершают Соединенные Штаты Америки, открыто показывая свои ракеты по телевидению", - отметил он.
По мнению Баранца, в данном случае интересы вооруженного противостояния, навязываемого Вашингтоном всему миру, кроются в экономических причинах. Если мир не будет строиться по американским экономическим лекалам, то Америка будет вынуждена использовать свои военные рычаги и прибегнуть к ракетам, пояснил он.
Действия США можно сравнить с взбешенной лошадью, которая во весь опор мчится к пропасти, к войне.
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