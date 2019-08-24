Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обратившийся к Путину "фельдшер с Урала" оказался кандидатом в депутат...
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит л...
"Время лошадей и копий прошло": Россия ответит на угрозу США научными ...
«Хитрый агент ФСБ» против «швейцарского неудачника»: Как Навальный и Ходорковски...
Главная / В мире

"Америка, как слепая пьяная девка, ведет нас к мировой ядерной войне" – Баранец

24 августа 2019, 04:39  •  45 • В мире
Америка во весь опор мчится к войне. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец так охарактеризовал нынешние действия Вашингтона. По его словам, стратегия США в нынешнем виде напоминает блуждание "слепой пьяной девки, которая ведет всех к мировой ядерной войне".
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США, при этом он поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Он напомнил заявления американских высокопоставленных чиновников, которые допускали начало размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - сказал президент.
Ситуация, которая сейчас складывается в мире, чрезвычайно опасна. Даже в период холодной войны, где мир был на грани новой ядерной войны, над Россией не нависало такое количество угроз, которые могут обернуться непоправимым, заметил в комментарии Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, несмотря очевидную угрозу, Совбез ООН предпочитает не слышать предостережений Москвы, не учитывать очевидной опасности со стороны американцев и в целом ведет себя "беззубо".
"Мы не услышали никаких предостережений со стороны ООН. Мы можем сегодня говорить, что, в общем-то, ООН стала таким сборищем стран, которые поют под американскую дудку, либо не замечают тех преступлений, которые стоят перед всем миром и которые совершают Соединенные Штаты Америки, открыто показывая свои ракеты по телевидению", - отметил он.
По мнению Баранца, в данном случае интересы вооруженного противостояния, навязываемого Вашингтоном всему миру, кроются в экономических причинах. Если мир не будет строиться по американским экономическим лекалам, то Америка будет вынуждена использовать свои военные рычаги и прибегнуть к ракетам, пояснил он.
"Военный аспект понятен, а есть же и экономический. Уже сегодня с полной мощью в мире идет американская экономическая война против стран, которые ведут свою экономическую линию и не прислушиваются к Соединенным Штатам Америки. Америка сегодня диктует уже не только какие-то политические формулы, Америка диктует экономические формулы поведения тех или иных стран, требует от тех или иных стран не торговать с Россией или с ее союзниками. Это уже просто бандитское давление. В Вашингтоне открыто призывают сопротивляться нашему "Потоку". Фактически мы можем говорить, что предполье будущей войны лежит как раз в экономической области, из которой потом выскочит этот страшный джинн войны Соединенные Штаты Америки, включая, конечно, и ракетно-ядерную", - отмечает военный обозреватель "Комсомолки".
Действия США можно сравнить с взбешенной лошадью, которая во весь опор мчится к пропасти, к войне.
"Америка, зарвавшись в своем глобализме, будто слепая и пьяная девка, сама ведет мир к пропасти мировой ядерной войны. Понятно, куда ведут ее действия. К войне. Нам бы, конечно, этого не хотелось, и президент РФ Владимир Путин ясно заявил об этом на внеочередном заседании с постоянными членами Совета Безопасности. Это не наш выбор. Нам предъявляют угрозу – мы обязаны на нее реагировать. И мы, конечно, отреагируем", - констатировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
24 августа 2019, 04:39
"Америка, как слепая пьяная девка, ведет нас к мировой ядерной войне" – Баранец
23 августа 2019, 12:24
Дайджест СМИ: Япония поссорилась с Южной Кореей, G7 боится проблем из-за Трампа
23 августа 2019, 15:24
Иранский «Фаворит»: каких результатов достиг Тегеран в разработке комплекса ПВО большой дальности
24 августа 2019, 04:39
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт указал на странности в истории с А321
23 августа 2019, 12:09
«Нужно говорить не о намерениях, а о форме»: какие условия ставят России для возвращения в G8
23 августа 2019, 18:54
Вместо извинений за осквернение памятника русскому маршалу власти Праги нахамили российским дипломатам - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2019, 01:24
"Просто бросают спагетти в стену, авось что-то прилипнет": В США призвали н...
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
24 августа 2019, 01:24
"Мужчины начали звонить ей даже по ночам": Депутат рассказал, что подтолкну...
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Мос...
24 августа 2019, 01:24
Обратившийся к Путину "фельдшер с Урала" оказался кандидатом в депутаты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 16:09
"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции
20 августа 2019, 06:24
Израиль официально унизил Украину в прямом эфире (Telegram. обзор)
21 августа 2019, 14:54
Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное заявление
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
17 августа 2019, 13:09
Угроза подъёма уровня воды и смерчей: в Сочи приготовились к возможной эвакуации жителей
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.