"Америка должна пойти по пути самоизоляции": Жириновский дал чёткий посыл Западу по Ближнему Востоку

Свою точку зрения по сложившейся на Ближнем Востоке ситуации дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обозначив чёткий посыл западным странам и Соединённым Штатам в частности. В том числе парламентарий пояснил, как, по его мнению, должен сейчас, после произошедших событий, действовать Тегеран.

"На наш взгляд, целесообразно руководству Ирана заключить договор с Россией, закупить последние средства ПРО, разместить наши военные базы на территории Ирана и закрыть небо, чтобы ничто не угрожало этой стране, - пояснил свою мысль Жириновский в своём телеграм-канале. - Западным странам необходимо эвакуировать гражданский и военный персонал со всех объектов в Иране и Ираке".

Но этим депутат не ограничивается. По его мнению, "все военные базы" Запад должен передать правительству Ирака. Кроме того, западные страны обязаны "вывести все войска из Сирии, Кувейта, Афганистана, а постепенно и из других стран региона".

"Оставьте в покое этот самый взрывоопасный в мире регион", - не сдержался Жириновский.

По его мнению, Россия "может сыграть роль модератора" некоторых процессов на Ближнем Востоке. Судя по всему, речь идёт о помощи национальным правительствам в наведении порядка в регионе и обеспечении здесь спокойствия.

Российский парламентарий призвал Запад "не играть с огнём" и "не провоцировать резкое обострение международной обстановки на территории Ирана, Ирака и соседних стран".

Поднял Жириновский и вопрос перевода ООН с американской территории, о чём ранее Москва уже говорила после того, как десяток российских представителей не получили от США визы для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН. В число возможных мест для размещения международной организации парламентарий предложил Прагу, Минск и Москву.

"Америка должна пойти по пути самоизоляции, а не будоражить мир, - подчеркнул Жириновский. - Человечество устало от США. Американцы только угрожают, бомбят и подвергают другие страны санкциям".