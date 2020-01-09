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"Америка должна пойти по пути самоизоляции": Жириновский дал чёткий посыл Западу по Ближнему Востоку

09 января 2020, 13:39  •  130 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и дал свой чёткий посыл Западу и Соединённым Штатам по ситуации в этом регионе. "Оставьте в покое этот самый взрывоопасный в мире регион, - подчеркнул парламентарий и добавил: - Америка должна пойти по пути самоизоляции, а не будоражить мир".
Свою точку зрения по сложившейся на Ближнем Востоке ситуации дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обозначив чёткий посыл западным странам и Соединённым Штатам в частности. В том числе парламентарий пояснил, как, по его мнению, должен сейчас, после произошедших событий, действовать Тегеран.
"На наш взгляд, целесообразно руководству Ирана заключить договор с Россией, закупить последние средства ПРО, разместить наши военные базы на территории Ирана и закрыть небо, чтобы ничто не угрожало этой стране, - пояснил свою мысль Жириновский в своём телеграм-канале. - Западным странам необходимо эвакуировать гражданский и военный персонал со всех объектов в Иране и Ираке".
Но этим депутат не ограничивается. По его мнению, "все военные базы" Запад должен передать правительству Ирака. Кроме того, западные страны обязаны "вывести все войска из Сирии, Кувейта, Афганистана, а постепенно и из других стран региона".
"Оставьте в покое этот самый взрывоопасный в мире регион", - не сдержался Жириновский.
По его мнению, Россия "может сыграть роль модератора" некоторых процессов на Ближнем Востоке. Судя по всему, речь идёт о помощи национальным правительствам в наведении порядка в регионе и обеспечении здесь спокойствия.
Российский парламентарий призвал Запад "не играть с огнём" и "не провоцировать резкое обострение международной обстановки на территории Ирана, Ирака и соседних стран".
Поднял Жириновский и вопрос перевода ООН с американской территории, о чём ранее Москва уже говорила после того, как десяток российских представителей не получили от США визы для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН. В число возможных мест для размещения международной организации парламентарий предложил Прагу, Минск и Москву.
"Америка должна пойти по пути самоизоляции, а не будоражить мир, - подчеркнул Жириновский. - Человечество устало от США. Американцы только угрожают, бомбят и подвергают другие страны санкциям".

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