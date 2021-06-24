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"Амбициозный диалог": Макрон призвал ЕС провести саммит с Россией
24 июня 2021, 17:00 • 142 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран ЕС провести саммит с президентом России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита ЕС, что диалог с Россией не означает отказа от выдвинутых к ней требований и не означает слабости.
- отметил французский лидер.
По словам Макрона, Европа должна "реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай".
Макрон призвал лидеров ЕС разговаривать с Россией, "как это делали президенты Байден и Путин на своей встрече".
- добавил президент Франции.
Ранее канцлер Германии Меркель заметила, что абсолютно недостаточно того, что с президентом России разговаривал президент США Джо Байден. Евросоюзу придётся искать свои формы переговоров с Россией.
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