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"Амбициозный диалог": Макрон призвал ЕС провести саммит с Россией

24 июня 2021, 17:00  •  142 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран ЕС провести саммит с президентом России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита ЕС, что диалог с Россией не означает отказа от выдвинутых к ней требований и не означает слабости.
Мы признаём существование этого диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте,
- отметил французский лидер.
По словам Макрона, Европа должна "реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай".
Макрон призвал лидеров ЕС разговаривать с Россией, "как это делали президенты Байден и Путин на своей встрече".
Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров ЕС и России, надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации. У нас получится провести этот амбициозный диалог,
- добавил президент Франции.
Ранее канцлер Германии Меркель заметила, что абсолютно недостаточно того, что с президентом России разговаривал президент США Джо Байден. Евросоюзу придётся искать свои формы переговоров с Россией.

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