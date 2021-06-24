"Амбициозный диалог": Макрон призвал ЕС провести саммит с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров стран ЕС провести саммит с президентом России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита ЕС, что диалог с Россией не означает отказа от выдвинутых к ней требований и не означает слабости.

Мы признаём существование этого диалога с Москвой, который необходим для стабильности на Европейском континенте,

- отметил французский лидер.

По словам Макрона, Европа должна "реагировать на действия России в соответствии законом и разбирать каждый конкретный случай".

Макрон призвал лидеров ЕС разговаривать с Россией, "как это делали президенты Байден и Путин на своей встрече".

Франция уже два года поддерживает идею встречи лидеров ЕС и России, надеюсь, что в условиях абсолютной европейской координации. У нас получится провести этот амбициозный диалог,

- добавил президент Франции.

Ранее канцлер Германии Меркель заметила, что абсолютно недостаточно того, что с президентом России разговаривал президент США Джо Байден. Евросоюзу придётся искать свои формы переговоров с Россией.