"Амбициозная цель": Гончарук предсказал, когда же Украина наконец станет членом Евросоюза

Украина совсем скоро может стать государством - членом ЕС, успокоил своих сограждан премьер-министр страны Алексей Гончарук. Он заявил, что перед страной стоит "амбициозная цель" - оказаться в Евросоюзе уже через пять лет. Но для этого нужно "синхронизировать" свою политику со странами - членами ЕС. Например, речь идёт о "Европейском зелёном соглашении".

Гончарук отметил, что Евросоюз хочет к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не вредит природе. Украина хочет "стать неотъемлемой частью истории успеха", цитирует запись в соцсетях Гончарука издание Lenta.ru.

Интересно, что на последнем саммите стран НАТО Украина позволила себе критику. Министр иностранных дел страны заявил, что им обещали членство в альянсе, но свои обещания так и не сдержали.

"Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, а нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - заявил Вадим Пристайко.