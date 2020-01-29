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"Амбициозная цель": Гончарук предсказал, когда же Украина наконец станет членом Евросоюза
29 января 2020, 05:09 • 25 • В мире
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, когда же наконец Украина станет членом Евросоюза. Этого страна пытается добиться уже давно, но особенных подвижек нет. Гончарук заявил об "амбициозной цели": Украина должна стать членом ЕС в пятилетний срок. Для этого нужно будет "синхронизировать" политику страны с государствами - членами Евросоюза.
Украина совсем скоро может стать государством - членом ЕС, успокоил своих сограждан премьер-министр страны Алексей Гончарук. Он заявил, что перед страной стоит "амбициозная цель" - оказаться в Евросоюзе уже через пять лет. Но для этого нужно "синхронизировать" свою политику со странами - членами ЕС. Например, речь идёт о "Европейском зелёном соглашении".
Гончарук отметил, что Евросоюз хочет к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не вредит природе. Украина хочет "стать неотъемлемой частью истории успеха", цитирует запись в соцсетях Гончарука издание Lenta.ru.
Интересно, что на последнем саммите стран НАТО Украина позволила себе критику. Министр иностранных дел страны заявил, что им обещали членство в альянсе, но свои обещания так и не сдержали.
"Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, а нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству", - заявил Вадим Пристайко.
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