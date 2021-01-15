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"Алёша, забудьте российские аэропорты": Жириновский раскрыл Навальному его будущее
15 января 2021, 15:10 • 245 • Политика
Владимир Жириновский обратился к скандальному блогеру Алексею Навальному, который заявил о своём возвращении в Россию. Политик раскрыл ему, какое будущее ожидает его по возвращении в Россию. "Алёша, забудьте российские аэропорты", - рекомендует Жириновский.
В своём Telegram-канале политик призвал Навального "вовремя остановиться" и "подумать о жене и детях". Жириновский отметил, что по прилёте в Москву Навального повезут в Омск, где он должен будет "пройти длительный курс лечения в той же самой больнице. Это потребуется, чтобы удостовериться, что вас никто не травил".
"На это уйдёт несколько месяцев, - отметил он. - Потом ещё несколько месяцев вы проведёте в Институте им. Сербского. Потом придётся отсидеть все сроки за "Кировлес" и за "Ив Роше", придётся оплатить многомиллионные штрафы".
Затем, добавил политик, через 20-25 лет Навальный выйдет на свободу после длительного срока в колонии очень больным человеком.
"Вас поместят в пансионат для освобождённых из мест лишения свободы и неспособных проживать самостоятельно. Там и закончится ваша бесславная жизнь, Алёша", - подчеркнул он.
В связи с этим Жириновский призвал скандального блогера не совершать "этот страшный и опрометчивый поступок", имея в виду возвращение в Россию.
"Алёша, забудьте российские аэропорты и самолёты, которые двигаются в сторону Москвы", - написал он и добавил, что Навальному "ни шагу на Восток" - его "путь только на Запад".
245
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