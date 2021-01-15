"Алёша, забудьте российские аэропорты": Жириновский раскрыл Навальному его будущее

В своём Telegram-канале политик призвал Навального "вовремя остановиться" и "подумать о жене и детях". Жириновский отметил, что по прилёте в Москву Навального повезут в Омск, где он должен будет "пройти длительный курс лечения в той же самой больнице. Это потребуется, чтобы удостовериться, что вас никто не травил".

"На это уйдёт несколько месяцев, - отметил он. - Потом ещё несколько месяцев вы проведёте в Институте им. Сербского. Потом придётся отсидеть все сроки за "Кировлес" и за "Ив Роше", придётся оплатить многомиллионные штрафы".

Затем, добавил политик, через 20-25 лет Навальный выйдет на свободу после длительного срока в колонии очень больным человеком.

"Вас поместят в пансионат для освобождённых из мест лишения свободы и неспособных проживать самостоятельно. Там и закончится ваша бесславная жизнь, Алёша", - подчеркнул он.

В связи с этим Жириновский призвал скандального блогера не совершать "этот страшный и опрометчивый поступок", имея в виду возвращение в Россию.

"Алёша, забудьте российские аэропорты и самолёты, которые двигаются в сторону Москвы", - написал он и добавил, что Навальному "ни шагу на Восток" - его "путь только на Запад".