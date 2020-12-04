"Алёнка" напугала немцев: "Cмертельно опасный" шоколад

Автор:

Александр Чаусов

По сообщениям ряда СМИ, под запрет может попасть целый список российских пищевых товаров, и это "всё больше напоминает продуктовые санкции в отношении нашей страны". О том, что панический характер сообщений о страшном количестве канцерогенов в "Алёнке", мягко говоря, несколько преувеличен говорят несколько профильных экспертов. С другой стороны, онкология – это не та тема, к которой можно позволить себе подходить легкомысленно. Поэтому, думается, стоит поговорить о подробностях этой истории.

Бытовая биохимия

Ещё в сентябре этого года Департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров Германии официально уведомил потребителей, что в тортах "Алёнка" содержится слишком высокое содержание глицидиловых эфиров и 3-монохлорпропана-1,2-диола (3MCPD). Это побочные продукты, которые образуются при переработке растительных масел и ещё ряда подвидов пищевой продукции. Глицидиловые эфиры получаются вследствие рафинирования масла, 3MCPD – в процессе гидролиза белка и добавления соляной кислоты. В "Алёнке" они появились по причине присутствия в рецепте пальмового масла.

Однако, если говорить про глицидиловые эфиры, то фактически компоненты, которые приводят к их образованию в большой концентрации содержатся в любом растительном масле, не только в пальмовом. И образуются они просто в силу температурной обработки, например, выше 200 градусов по Цельсию. К слову, температура масла для фритюра картошки – это примерно 180-200 градусов, так что, исходя из этой логики, канцерогены вида глицидиловых эфиров мы поглощаем все, на практически регулярной основе.

Эксперты, к слову, отмечают, что "глицидол (это то, во что эти эфиры расщепляются в организме человека) имел место в рационе человека задолго до того, как произошло его научное открытие".

Что касается 3MCPD, то первая история их повышенной концентрации в продуктах питания связана с азиатскими устричными и соевыми соусами, которые в 2001 году проверило Агентство по пищевым стандартам Соединённого Королевства. Проверило и осталось крайне недовольным.

Ну, и далее началась история про то, что российская продукция "травит" добрых граждан Евросоюза. По странному совпадению, вся эта истерика со страшным канцерогенным ядом в "Алёнке" совпала с историей "отравления" Навального. Но сойдёмся на том, что это действительно просто совпадение.

И здесь стоит поговорить уже про историю, как вышеозначенные компоненты были определены в качестве канцерогенных. На основании каких опытов и экспертиз? Эксперименты Международным агентством по изучению рака (МАИР) проводились на крысах и мышах. Им вводили глицидиловые эфиры, и онкология там, судя по всему, цвела и пахла "во все поля". Но нюанс в том, что вводились подопытным животным "предельно допустимые", а то и недопустимые с точки зрения нормальной жизнедеятельности дозы.

Сам эксперимент проводился с целью понять, как на такие критические дозы реагирует метаболизм разных существ.

Грубо говоря, это как если бы тех же мышей кормили килограммами обычной, пищевой соли, которая в определённых количествах также смертельна. В том числе и для человека. А потом результаты исследования, которое ставило целью понять, как организм реагирует на летальную дозу продукта, подвели к выводу, что "соль – это белый яд". И да, на сайте МАИР нет заявлений, что глицидиловые эфиры являются "провокатором онкологии".

К слову, весной 2020 года глицидиловые эфиры не были обозначены, как "основные канцерогены" и в классификации Всемирной организации здравоохранения.

Проще говоря, эти вещества – такой же фактор риска развития онкологических заболеваний, как и любое "неправильное питание" в принципе.

С 3MCPD схожая история. Эксперименты проводились на крысах, при этом по всё той же методике введения "предельно допустимых доз". А в результате в Европе решили водить стандарты содержания обеих групп веществ на уровне minimum minimorum. И решили, что интересно, в 2016 году.

"Нестандартные" стандарты

Здесь, кстати, стоит оговориться: стандарты по глицидиловым эфирам и 3MCPD – это, вообще, чуть ли не уникальная европейская практика. И что самое интересное, уже несколько лет работа по унификации европейских и российских пищевых стандартов, в том числе и по содержанию данных веществ в пищевой продукции, ведётся в России. Составлена даже дорожная карта и сформированы три национальных стандарта, идентичные европейским.

Но работа в сфере практической реализации этих мер, по мнению ряда учёных, займёт 7-10 лет. А запрет на ту же "Алёнку" нарисовался буквально за несколько месяцев. Притом что первые заявления о вреде глицедола стали озвучиваться в ЕС в 2016 году. Но тогда почему-то российская пищевая продукция с её пальмовым маслом европейских контролёров не смущала.

Что касается российских профильных экспертов, то они склоняются скорее к политической и экономической подоплёке данного решения, нежели к сугубо онкологической.

Так, научный консультант экспертного центра Союза потребителей "Р.О.С.Контроль" Андрей Мосов на сайте Росконтроля отмечает, что "выявленное превышение нормативов содержания нормируемых законодательством Евросоюза вредных веществ (точнее веществ, которые могут определять риск для здоровья человека) – совсем небольшое и не свидетельствует о недобросовестности производителя тортов". Более того, по словам эксперта, в России "аналогичные европейским российские нормы содержания глицидола и 3-MCPD в пищевых жирах тоже приняты, но ещё не вступили в силу, и срок введения их в действие пока неизвестен".

Кстати, есть ещё и проблема признания нашими "европейскими партнёрами" российской экспертизы, даже если она будет проводиться на регулярной основе и по всем стандартам Евросоюза. Потому что в ЕС могут заявить, что результатам наших лабораторных анализов попросту не верят. И всё равно не допустить российскую продукцию на свой рынок.

По словам члена экспертного совета при агропромышленном комитете Совета Федерации, доцента Московского университета технологий и управления имени Разумовского Светланы Дмитриевой в интервью "Бизнес ФМ",

то, что (российская) кондитерская продукция попала на европейский рынок, это наш большой экспортный прорыв. То, что она вообще туда попала, говорит о том, что она прошла добровольную сертификацию в европейских компаниях и полностью безопасна. Давно уже компании, которые вышли на глобальный рынок, работают по сходным технологиям. Если они обнаружили содержание глицидиловых эфиров, а они там по определению содержатся на каком-то уровне, с чем они сравнивают? Ну и что, что просто нашли? Насколько это много и по отношению к чему, к соевому соусу? К соевому соусу это ничтожно. 99%, что это торговая война, и если они проверят собственную продукцию, там будет то же самое или больше.

Понятно, что в российском пищепроме далеко не всё идеально. В том числе и с маслами, и с глицидиловыми эфирами, да и с пальмовым маслом вообще. Поскольку за той же компанией "Эфко", которая является основным поставщиком пальмового масла в нашей стране, тянется далеко не самый позитивный медийный шлейф. Там и нарушения экологических норм, и подозрения в нарушении пищевых стандартов, и обвинения в работе без разрешительной документации. И это данные на 2015 год, после которых "загадочная тишина".

Так что сообщения, что "мы все умрём от онкологии", которая притаилась в "Алёнке", – это, мягко говоря, некоторое преувеличение. Даже немцы не умрут. Однако хорошо, что реализация дорожной карты по пищевым стандартам теперь в России ускорится.