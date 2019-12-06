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"Алё, Кремль на проводе": Пранкер полгода протомил Зеленского звонком. Тот не сдержался

06 декабря 2019, 13:54  •  186 • Политика
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как "Лексус", дозвонился до президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что этого звонка глава государства ждал полгода - "с момента инаугурации". "Алё, Кремль на проводе", - начал разговор пранкер. Зеленский в ответ не сдержал эмоций, воскликнув: "Родненький!"
"Ну раз уж "60 минут" дозвонились до Зеленского, то мы подумали: а чем мы хуже?" - пояснил на своей странице в Facebook причину своего звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому российский пранкер Алексей Столяров, известный как "Лексус".
Там же он добавил, что протомил главу соседнего государства в ожидании звонка полгода — с момента его инаугурации.
"Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - отметил пранкер.
Фото: скриншот facebook/lexus.stolyarov
Разговор "Лексус" решил вести от лица представителя Кремля.
"Алё, Кремль на проводе!" - ответил он, когда Зеленский принял телефонный вызов.
И тут президент Украины эмоций не сдержал.
"Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил, - судя по голосу, Зеленского ситуация позабавила. Но он тут же принял серьёзный и деловой тон: - Так, а что вы хотите?"
"Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ", - ответил пранкер.
Чем закончился в итоге разговор Зеленского с "Кремлём", пока не известно. Сам "Лексус" обещал дать подробности позже.
Напомним, ранее до Зеленского дозвонилась ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Но украинский лидер, разговаривая с ней "деликатно и тактично", пообщался с ней недолго. В тот момент он находился на совещании и отвлёкся на звонок российской журналистки.
"Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло", - пояснил Зеленский и, уточнив, всё ли в порядке у Скабеевой и её близких, прервал разговор.

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