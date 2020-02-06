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"Аляску, Калифорнию и Гавайи пускай передают": Сатановский предъявил счёт американцам

06 февраля 2020, 21:09  •  25 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал внутреннюю американскую политику и провал импичмента Дональду Трампу. В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" эксперт нашёл мифический "русский след" в последних событиях в США. А после этого предъявил счёт американцам. "Теперь Аляску, Калифорнию и Гавайи пускай передают. А то париться с ними за бесплатно", - иронично написал эксперт.
Евгений Сатановский провёл подробный анализ внутренней американской политики. Он заявил, что "не будет отрицать очевидного", и "признал" влияние русских на США.
"Провалился импичмент в Америке. Одновременно с тем, как феноменально обгадились демократы на кокусах в Айове. Нам что кокусы, что крокусы, что кактусы, что Айова, что Айва. Не доросли мы до их демократии. Но что они там обгадились, приятно. Кабы они так настырно к нам не приставали, было бы до фонаря. А теперь приятно. Пресса опять же..." - написал Сатановский.
Он подробно рассказал и о кандидатах в Айове. Сатановский иронично прокомментировал: "Понятно, что в срыве подсчётов и явных косяках, вплоть до фальсификаций, виноваты русские". После этого эксперт предположил, какие кандидаты были от каких партий. Сандерс, по его версии, от КПРФ. В пользу этого предположения эксперт привёл довод, что он и медовый месяц проводил в СССР. Байден - от "Единой России", а Уоррен - от "ЭсЭров".
"Ну а у республиканцев кандидат один - действующий президент. И, судя по результатам, его, раз уж он тоже наш, курирует лично САМ. Да, в общем, и Трамп не против. Он же сказал, когда импичмент накрылся, что это всё русские? Ну так и не будем отрицать очевидного! Теперь Аляску, Калифорнию и Гавайи пускай передают. А то париться с ними за бесплатно", - подытожил Сатановский.

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