"Аляску, Калифорнию и Гавайи пускай передают": Сатановский предъявил счёт американцам

Евгений Сатановский провёл подробный анализ внутренней американской политики. Он заявил, что "не будет отрицать очевидного", и "признал" влияние русских на США.

"Провалился импичмент в Америке. Одновременно с тем, как феноменально обгадились демократы на кокусах в Айове. Нам что кокусы, что крокусы, что кактусы, что Айова, что Айва. Не доросли мы до их демократии. Но что они там обгадились, приятно. Кабы они так настырно к нам не приставали, было бы до фонаря. А теперь приятно. Пресса опять же..." - написал Сатановский.

Он подробно рассказал и о кандидатах в Айове. Сатановский иронично прокомментировал: "Понятно, что в срыве подсчётов и явных косяках, вплоть до фальсификаций, виноваты русские". После этого эксперт предположил, какие кандидаты были от каких партий. Сандерс, по его версии, от КПРФ. В пользу этого предположения эксперт привёл довод, что он и медовый месяц проводил в СССР. Байден - от "Единой России", а Уоррен - от "ЭсЭров".

"Ну а у республиканцев кандидат один - действующий президент. И, судя по результатам, его, раз уж он тоже наш, курирует лично САМ. Да, в общем, и Трамп не против. Он же сказал, когда импичмент накрылся, что это всё русские? Ну так и не будем отрицать очевидного! Теперь Аляску, Калифорнию и Гавайи пускай передают. А то париться с ними за бесплатно", - подытожил Сатановский.