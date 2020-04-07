"Альянс врачей" Навального снова поймали на обмане. Наглядно и с фото

Интернет-пользователи поймали связанный с блогером Алексеем Навальным "Альянс врачей" на обмане. Они заметили, что отчёты профсоюза по закупкам средств защиты для врачей совершенно не соответствуют объёмам реально оказываемой ими поддержки. Информация об этом появилась в блоге "Фонд бабла с коррупцией", пишет "Ридус".

По данным альянса, на 1 апреля было собрано порядка 2,5 миллиона рублей на приобретение необходимых медицинских изделий для медиков. На момент 4 апреля из этих денег использовали 294 тысячи, указано в отчёте профсоюза.

Тем не менее кадры, запечатлевшие купленную на эти деньги продукцию, вызывают большие сомнения в подлинности документов "Альянса врачей", заметили интернет-пользователи.

Так, все упаковки со средствами индивидуальной защиты на общую сумму практически в 300 тысяч рублей каким-то образом легко влезли в багажник одной машины.

Фото: скриншот Яндекс Дзен/"Фонд бабла с коррупцией"

В Сети подчеркнули, что наборы масок и перчаток, приобретённые для медработников одним оренбургским бизнесменом, стоили в сумме не больше 45 тысяч рублей, однако едва поместились во внедорожник. Пользователи подкрепили свои сомнения фотоколлажем.