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"Альянс врачей" Навального снова поймали на обмане. Наглядно и с фото

07 апреля 2020, 13:35  •  36 • Политика
Интернет-пользователи снова поймали "Альянс врачей" Навального на обмане. Было замечено, что отчёты профсоюза по закупкам средств защиты для врачей совершенно не соответствуют объёмам реально оказываемой ими поддержки. Для наглядности они опубликовали фотоколлаж.
Интернет-пользователи поймали связанный с блогером Алексеем Навальным "Альянс врачей" на обмане. Они заметили, что отчёты профсоюза по закупкам средств защиты для врачей совершенно не соответствуют объёмам реально оказываемой ими поддержки. Информация об этом появилась в блоге "Фонд бабла с коррупцией", пишет "Ридус".
По данным альянса, на 1 апреля было собрано порядка 2,5 миллиона рублей на приобретение необходимых медицинских изделий для медиков. На момент 4 апреля из этих денег использовали 294 тысячи, указано в отчёте профсоюза.
Тем не менее кадры, запечатлевшие купленную на эти деньги продукцию, вызывают большие сомнения в подлинности документов "Альянса врачей", заметили интернет-пользователи.
Так, все упаковки со средствами индивидуальной защиты на общую сумму практически в 300 тысяч рублей каким-то образом легко влезли в багажник одной машины.
Фото: скриншот Яндекс Дзен/"Фонд бабла с коррупцией"
В Сети подчеркнули, что наборы масок и перчаток, приобретённые для медработников одним оренбургским бизнесменом, стоили в сумме не больше 45 тысяч рублей, однако едва поместились во внедорожник. Пользователи подкрепили свои сомнения фотоколлажем.

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