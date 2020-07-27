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"Альянс опозорился": Пушков не пощадил генсека НАТО за COVID

27 июля 2020, 14:05  •  66 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков не пощадил генсека НАТО Йенса Столтенберга за COVID-19. "Альянс опозорился", - констатировал сенатор.
Напомним, Столтенберг приписал НАТО все заслуги в борьбе с COVID-19, а Россию обвинил в пропаганде.
"Мы стали свидетелями того, что пандемия стала комфортной средой для пропаганды государственных и негосударственных субъектов, целью которой является разобщение демократических западных союзников и подрыв доверия к их гуманным, демократическим институтам", - заявил он.
По словам Алексея Пушкова, ничто не способствовало этому разобщению больше, чем нежелание этих самых "союзников" в самый трудный момент прийти на помощь Италии и Испании, более всего пострадавших от COVID-19.
Сенатор перечислил все провалы НАТО, которые шаг за шагом совершал альянс во время пандемии: "растерянность, беспомощность и ненужность НАТО; перехват Штатами масок и лекарств у союзных с ними стран, в частности ФРГ; бездействие застигнутых врасплох европейских структур и суровый принцип "каждый за себя", воцарившийся в охваченной пандемией Европе и в США".
"Евроатлантическая солидарность"? Ни одного свидетельства её существования. Столтенберг это отлично знает, знает, что альянс опозорился, и поэтому пытается перевести стрелки на Россию и Китай", - отметил Пушков.
Он также добавил, что Столтенберг обвинил нашу страну в пропагандировании идеи о том, что якобы в появлении коронавируса виновата НАТО.
"Где он слышал такое? Он не сможет привести ни одно заявление ни одного российского официального лица на сей счёт, ибо такого заявления не было. Откровенный фейк со стороны международного чиновника, пытающегося оправдать бессилие своей организации", - констатировал сенатор.

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