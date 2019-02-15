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"Альянс идет в разведку": В России объяснили "паломничество" иностранных разведчиков к нашим границам

15 февраля 2019, 20:09  •  71 • В мире
В Минобороны рассказали о перехватах иностранных самолетов-разведчиков. По информации военного ведомства, за прошлую неделю было зафиксировано 19 полетов иностранных летательных аппаратов вблизи наших границ. Как пояснил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, очевидно, что "Альянс идет в разведку", именно с этим связано столь массовое "паломничество" иностранных воздушных разведчиков к нашим границам. Они намерены разузнать конфиденциальную информацию о наших системах противовоздушной защиты.
США и НАТО продолжают наращивать разведывательную активность в воздухе по всему периметру границ России. По информации Минобороны, только за последнюю неделю было зафиксировано 19 полетов иностранных летательных аппаратов вблизи наших границ.
По информации "Красной звезды", четырежды истребители дежурных сил ПВО вылетали на перехват иностранных воздушных разведчиков.
Это "паломничество" радиолокационных самолетов, беспилотников связано со сбором информации иностранных государств об устройстве системы ПВО России.
Как рассказал РИА ФАН военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Североатлантический альянс на фоне ситуации вокруг ДРСМД наращивает разведку и собирает разведданные.
Вся эта деятельность нацелена "на вскрытие группировки вооруженных сил, определение режима деятельности этих группировок, фиксацию работы системы комплексов ПВО и другого вооружения", пояснил он.
При этом, отметил Коротченко, Россия не будет молчать в ответ на провокации или нарушения. "Мы встречаем эти аппараты и показываем, что Минобороны РФ может их контролировать и принимать соответствующие меры по утечке важных сведений", - пояснил он.

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