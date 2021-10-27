"Аллюзия": Дочь Пескова посчитала закон об иноагентах "сырым"

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета посчитала закон об иноагентах "сырым". "Ощущение, что всё происходящее на наших с вами глазах, это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами", - написала она в своём Instagram-аккаунте.

Дочь пресс-секретаря президента отметила, что читает новости и статьи на многих ресурсах, в основном на порталах, включенных в список иноагентов. По словам Песковой, тот факт, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД, - странный.

"Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы", - написала она, отметив, что в ином случае "они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ".

По мнению Елизаветы, закон об иноагентах выглядит довольно "сырым" и требует ряда доработок и "пояснительных инструкций".

"Ощущение, что все происходящее на наших с вами глазах, это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами", - подчеркнула она.

Фото: Скриншот Instagram/lisa_peskova

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обличительной речью по поводу навязываемых США всему миру "ценностей". Его слова неожиданно поддержали американские пользователи соцсети Twitter.

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава России отметил, что борьба за равноправие на Западе превращается в догматизм на грани абсурда - в Голливуде выпускают памятки, как снимать кино, какой расы нужны персонажи. Также президент России осудил остракизм по отношению к сторонникам понятий "женщина" и "мужчина". Он напомнил, что в 1920-х годах в СССР уже были похожие эксперименты - и ничем хорошим это не закончилось.

Напомним, что в ходе своей речи Владимир Путин также предложил концепцию умеренного консерватизма, которая заключается в применении принципа "не навреди" к основам политического курса.