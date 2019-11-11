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"Алло, прачечная?": Новый анекдот появился после скандала с преподавателем ВШЭ и русским языком
11 ноября 2019, 18:54 • 71 • Политика
После скандала с преподавателем ВШЭ и русским языком в социальных сетях тиражируют новый анекдот. "Алло, прачечная?" - спрашивает звонящий. Ответ получился в тему.
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), написавший в соцсети о "клоачном" русском языке, считает неэтичным откликаться на решение комиссии, рекомендовавшей ему извиниться. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов всё больше погружается в скандал с собственным участием.
В октябре этого года Гусейнов написал в соцсети:
"В Мoскве с сoтнями тысяч украинцев и татар, кыргызoв и узбекoв, китайцев и немцев невoзмoжнo днём с oгнём найти ничегo на других языках, крoме тoгo убoгoгo клoачнoгo русскoгo".
Сказанное им было воспринято как оскорбление русского языка. В ВШЭ пришли к такому же выводу и посоветовали Гусейнову извиниться. Однако он посчитал себя правым. Откликов в Сети на тему было много. Помимо откровенных ругательных, традиционно появились и анекдотичные. А главными героями стали и сама Высшая школа экономики, и её преподаватели, не раз оказывавшиеся в ситуациях, подобных по накалу проблеме Гусейнова.
- Алло, прачечная? - говорит набирающий нужный номер герой анекдота.
- Клоачечная!!! Это Высшая школа экономики! - отвечают на том конце провода.
Кстати, ранее в Сети предложили лишать "клоачных" преподавателей "лицензии на русский язык".
Фото: twitter.com/search.
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