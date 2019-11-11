"Алло, прачечная?": Новый анекдот появился после скандала с преподавателем ВШЭ и русским языком

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), написавший в соцсети о "клоачном" русском языке, считает неэтичным откликаться на решение комиссии, рекомендовавшей ему извиниться. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов всё больше погружается в скандал с собственным участием.

В октябре этого года Гусейнов написал в соцсети:

"В Мoскве с сoтнями тысяч украинцев и татар, кыргызoв и узбекoв, китайцев и немцев невoзмoжнo днём с oгнём найти ничегo на других языках, крoме тoгo убoгoгo клoачнoгo русскoгo".

Сказанное им было воспринято как оскорбление русского языка. В ВШЭ пришли к такому же выводу и посоветовали Гусейнову извиниться. Однако он посчитал себя правым. Откликов в Сети на тему было много. Помимо откровенных ругательных, традиционно появились и анекдотичные. А главными героями стали и сама Высшая школа экономики, и её преподаватели, не раз оказывавшиеся в ситуациях, подобных по накалу проблеме Гусейнова.

- Алло, прачечная? - говорит набирающий нужный номер герой анекдота.

- Клоачечная!!! Это Высшая школа экономики! - отвечают на том конце провода.

Кстати, ранее в Сети предложили лишать "клоачных" преподавателей "лицензии на русский язык".