"Алло, это президент Трамп?" Фотоальбом Ким Чен Ына раскрыл секрет его улыбки

В Сети появился забавный мем на тему ухода Дональда Трампа с поста президента Соединённых Штатов. Он состоит из трёх фото, на первом из которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, находясь в окружении своих военачальников, держит в руках телефонную трубку: "Алло, это президент Трамп?"

На втором фото - разгневанный Трамп, резко отвечающий корейскому экс-коллеге: "Я уже говорил вчера, что я больше не президент!"

Третье фото показывает реакцию корейцев: Ким Чен Ын искренне хохочет, довольный своим пранком, ему вторят военные.



Фото: скриншот https://t.me/parstodayrussian Фото: скриншот https://t.me/parstodayrussian

Можно сказать, что в этой шутке есть доля правды: Северная Корея надеется на улучшение отношений с США с приходом к власти демократов.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен покидать Белый дом и после инаугурации Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Трамп продолжает утверждать, что выборы сфальсифицированы.