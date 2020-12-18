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"Алло, это президент Трамп?" Фотоальбом Ким Чен Ына раскрыл секрет его улыбки

18 декабря 2020, 16:10  •  124 • Политика
Неопубликованное ранее фото улыбающегося Ким Чен Ына раскрыло секрет улыбки корейского лидера. В Сети предположили, что ему удалось разыграть уходящего главу США по телефону: "Алло, это президент Трамп?"
В Сети появился забавный мем на тему ухода Дональда Трампа с поста президента Соединённых Штатов. Он состоит из трёх фото, на первом из которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, находясь в окружении своих военачальников, держит в руках телефонную трубку: "Алло, это президент Трамп?"
На втором фото - разгневанный Трамп, резко отвечающий корейскому экс-коллеге: "Я уже говорил вчера, что я больше не президент!"
Третье фото показывает реакцию корейцев: Ким Чен Ын искренне хохочет, довольный своим пранком, ему вторят военные.

Фото: скриншот https://t.me/parstodayrussian
Можно сказать, что в этой шутке есть доля правды: Северная Корея надеется на улучшение отношений с США с приходом к власти демократов.
Между тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен покидать Белый дом и после инаугурации Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Трамп продолжает утверждать, что выборы сфальсифицированы.
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