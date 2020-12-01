"Алкоголь, наркотики, почти все были голые": Как отдыхают политики Европы в карантин

Полицейские Брюсселя накрыли секс-вечеринку, организованную для политиков в подвале одного из баров в нарушение всех карантинных мер. Подробностями облавы поделилась журналистка Анастасия Попова.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Брюсселе введены строгие ограничения. Но дипломаты и депутаты Европарламента решили, что на них это не распространяется, и устроили вечеринку с оргией.

Алкоголь рекой, наркотики, а ещё почти все были голые! Устроили групповуху! - делится подробностями Анастасия Попова на своём Telegram-канале.

Один из участников попытался сбежать от стражей порядка по карнизу, но зацепился за дерево. Поняв, что уйти от полицейских не получится, он объявил, что является евродепутатом от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожефом Сайером.

В общем сообщил о своей депутатской неприкосновенности, так что пришлось вызывать ночью на место сотрудников Министерства иностранных дел. Огонь! В итоге он отказался от своего мандата сегодня, - подытожила Анастасия Попова.

Напомним, что это уже не первый случай, когда политики нарушают ими же введённый карантин. Ранее на этом попались политики из Нью-Йорка, устроившие званый ужин в ресторане, несмотря на то что сами же запретили заведениям работать из-за коронавируса.