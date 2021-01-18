Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Главная / Политика

"Алексея Навального задерживают в аэропорту": Его "самый счастливый день" кончится в отделе полиции

18 января 2021, 01:50  •  133 • Политика
Алексей Навальный встретился с полицией на паспортном контроле в Шереметьеве, после чего началась процедура задержания. Чуть раньше состоялся своего рода пресс-подход, где Навальный заявил о "самом счастливом дне" в жизни. Хотя глупо предполагать, что Навальный действительно верил, будто не будет задержан.
Самолёт Алексея Навального сел в аэропорту Шереметьево. После вместе с супругой Юлией и другими пассажирами Навальный сел в автобус и отправился в терминал. У борта его "брать" не стали, хотя именно о такой красивой картинке мечтали многие адепты, в том числе кураторы за рубежом. Процедура была соблюдена от и до. Навальный добрался до паспортного контроля, где к нему обратился полицейский.
"Если вы откажетесь пройти, будет применена сила".
Кстати, чуть раньше Навальный в лучших традициях голливудского кино отыгрывал сценку на пресс-подходе. Он заявил буквально следующее: "Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день". Именно такой сценарий и репетировали ещё на борту, где Алексей Навальный теснил российскую прессу по коридору и вежливо беседовал на английском языке с иностранной прессой, извиняясь, мол, тут толпятся, это бывает у русских...
УФСИН уже официально сообщает, что Алексей Навальный задержан:
С 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, - говорится в заявлении. - Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.
Кстати, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш тут же написала в Twitter, что шефа задержали без объяснения причин. Это неправда. Беседа сотрудников с Навальным, где в том числе говорилось о решении суда, была опубликована. Более того, спустя несколько минут представители ФСИН добавили уже в опубликованном пресс-релизе:
"Ранее адвокат осуждённого был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
17 января 2021, 22:10
Во сколько прилетает Навальный: Внуково тонко поддели поклонников "отравленного блогера"
17 января 2021, 22:10
Хазин написал сценарий "жёсткой борьбы": Три русские беды и роль Запада
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
18 января 2021, 00:00
Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Арктике
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 00:00
"Великая перезагрузка", но деньги нельзя есть: Зачем Гейтс скупает земли в ...
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
18 января 2021, 00:00
Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Аркти...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
13 января 2021, 17:20
Караулов выдал Гордону "крымскую сделку": "Ты хочешь честный ответ? Сейчас получишь"
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.