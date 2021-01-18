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"Алексея Навального задерживают в аэропорту": Его "самый счастливый день" кончится в отделе полиции
18 января 2021, 01:50 • 133 • Политика
Алексей Навальный встретился с полицией на паспортном контроле в Шереметьеве, после чего началась процедура задержания. Чуть раньше состоялся своего рода пресс-подход, где Навальный заявил о "самом счастливом дне" в жизни. Хотя глупо предполагать, что Навальный действительно верил, будто не будет задержан.
Самолёт Алексея Навального сел в аэропорту Шереметьево. После вместе с супругой Юлией и другими пассажирами Навальный сел в автобус и отправился в терминал. У борта его "брать" не стали, хотя именно о такой красивой картинке мечтали многие адепты, в том числе кураторы за рубежом. Процедура была соблюдена от и до. Навальный добрался до паспортного контроля, где к нему обратился полицейский.
"Если вы откажетесь пройти, будет применена сила".
Кстати, чуть раньше Навальный в лучших традициях голливудского кино отыгрывал сценку на пресс-подходе. Он заявил буквально следующее: "Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день". Именно такой сценарий и репетировали ещё на борту, где Алексей Навальный теснил российскую прессу по коридору и вежливо беседовал на английском языке с иностранной прессой, извиняясь, мол, тут толпятся, это бывает у русских...
УФСИН уже официально сообщает, что Алексей Навальный задержан:
Кстати, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш тут же написала в Twitter, что шефа задержали без объяснения причин. Это неправда. Беседа сотрудников с Навальным, где в том числе говорилось о решении суда, была опубликована. Более того, спустя несколько минут представители ФСИН добавили уже в опубликованном пресс-релизе:
"Ранее адвокат осуждённого был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором".
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