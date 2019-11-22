Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Используя кавычки-ёлочки, выдаёшь в себе тролля": В соцсетях высмеяли...
«Немного театрально»: как Зеленский и Коломойский поспорили о внешнеполитическом...
Кто ответит за «золотой» суперлайнер?
"Как с дуба рухнули": Путин жёстко спустил чиновников на землю из-за с...
Главная / Политика

"Алексей, одевайтесь на рынке": Безработный Навальный шикует в оксфордских белых рубашках

22 ноября 2019, 05:24  •  93 • Политика
Навальный снова попался на жизни не по средствам. В новом ролике безработный блогер появился в дорогой оксфордской рубашке. "Алло, безработные в таком не ходят, Алексей. Одевайтесь на рынке", - комментируют одежду "оппозиционера" в Сети.
Рубашка безработного блогера-оппозиционера Алексея Навального, в которой он появился в своём новом ролике, продаётся почти за 5 тысяч рублей. В интернете отмечают, что это довольно дорогой предмет гардероба для человека, который нигде не работает.
Речь идёт о белой рубашке, в которой "борец с режимом" анонсировал своё новое псевдорасследование о "космических заработках и космическом богатстве". Как выяснилось, рубашка не простая, а оксфордская, с логотипом Abercrombie & Fitch. Её стоимость в интернет-магазине составляет 4 тысячи 990 рублей.
"Ни разу не видел, чтобы люди, не имеющие работы, так одевались. Алло, безработные в таком не ходят, Алексей. Одевайтесь на рынке", - комментирует одежду блогера Telegram-канал АнтиНавальный.
Напомним, что это уже не первый раз, когда Навального ловят на жизни не по средствам. Ранее благодаря видео дочери оппозиционера удалось выяснить, что безработный блогер живёт в элитной квартире в Москве, чья аренда и стоимость находятся далеко за пределами финансовых возможностей Навального.
Фото: скриншот Telegram-канал АнтиНавальный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
22 ноября 2019, 05:24
"Алексей, одевайтесь на рынке": Безработный Навальный шикует в оксфордских белых рубашках
21 ноября 2019, 17:40
Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии провокационной историей
22 ноября 2019, 05:24
Ордена почетным: за что президент наградил выдающихся граждан России
22 ноября 2019, 05:24
Они продавали Родину: Почему офицеры, учёные и чиновники становятся предателями
21 ноября 2019, 22:54
"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети оценили иск ФБК к Путину
22 ноября 2019, 05:24
"Все доказательства должны быть обнародованы": Малайзия требует правды о катастрофе Boeing МН17 в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
20 ноября 2019, 11:09
Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед встречей с Путиным
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.