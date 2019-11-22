"Алексей, одевайтесь на рынке": Безработный Навальный шикует в оксфордских белых рубашках

Рубашка безработного блогера-оппозиционера Алексея Навального, в которой он появился в своём новом ролике, продаётся почти за 5 тысяч рублей. В интернете отмечают, что это довольно дорогой предмет гардероба для человека, который нигде не работает.

Речь идёт о белой рубашке, в которой "борец с режимом" анонсировал своё новое псевдорасследование о "космических заработках и космическом богатстве". Как выяснилось, рубашка не простая, а оксфордская, с логотипом Abercrombie & Fitch. Её стоимость в интернет-магазине составляет 4 тысячи 990 рублей.

"Ни разу не видел, чтобы люди, не имеющие работы, так одевались. Алло, безработные в таком не ходят, Алексей. Одевайтесь на рынке", - комментирует одежду блогера Telegram-канал АнтиНавальный.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Навального ловят на жизни не по средствам. Ранее благодаря видео дочери оппозиционера удалось выяснить, что безработный блогер живёт в элитной квартире в Москве, чья аренда и стоимость находятся далеко за пределами финансовых возможностей Навального.

Фото: скриншот Telegram-канал АнтиНавальный