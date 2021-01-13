Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Главная / Политика

"Алексей, не надо так позориться": Адвокат раскрыл секрет с нарушением прав

13 января 2021, 19:10  •  89 • Политика
Адвокат Шота Горгадзе раскрыл секрет с нарушением прав человека, которым активно пользуется Запад. Он призвал главного российского оппозиционера: "Алексей, не надо так позориться".
Так юрист прокомментировал реакцию блогера Алексея Навального на известие о том, что его условный срок могут заменить на реальный. С подобным ходатайством ранее обратилась ФСИН в Мосгорсуд.
Оппозиционера обвиняют по статье "Неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Ранее правоохранительные органы РФ уже заявляли, что блогеру могут заменить условный срок на реальный, поскольку тот не выполнял возложенные судом обязательства и не отмечался у специальной комиссии.
Сам же Навальный трактовал решение ФСИН по-своему. Он заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний якобы выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, который оказался "взбешён" тем, что блогер выжил. Он также подчеркнул, что его условный срок закончился 30 декабря.
Горгадзе в свою очередь напомнил: в случае, когда приговорённый скрывается от контроля, суд может назначить реальное наказание и после истечения испытательного срока.
Ну Алексей, право же, не надо так позориться. Вы же обладатель диплома юриста, - отметил адвокат.
Он также призвал Навального не ссылаться на ЕСПЧ, который не наделён полномочиями отменять приговор. К тому же судебная система на Западе выстроена так, что при желании нарушение прав человека можно найти в любом деле.
Открою вам один секрет - нарушение права можно найти в любом деле. Существенное или не существенное, - добавил адвокат.
Скриншот: Telegram/Адвокат Горгадзе

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 11:50
Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ
13 января 2021, 10:00
Россия едко высмеяла Украину за "кражу" ученого Королева
13 января 2021, 15:30
"Мы вынуждены действовать": Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за "Адлер"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
07 января 2021, 19:15
"А ты, москалык, вже прыихав": Гордон обошёл сам себя после мема о "бараке" Ходорковского
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.