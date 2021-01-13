"Алексей, не надо так позориться": Адвокат раскрыл секрет с нарушением прав

Так юрист прокомментировал реакцию блогера Алексея Навального на известие о том, что его условный срок могут заменить на реальный. С подобным ходатайством ранее обратилась ФСИН в Мосгорсуд.

Оппозиционера обвиняют по статье "Неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Ранее правоохранительные органы РФ уже заявляли, что блогеру могут заменить условный срок на реальный, поскольку тот не выполнял возложенные судом обязательства и не отмечался у специальной комиссии.

Сам же Навальный трактовал решение ФСИН по-своему. Он заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний якобы выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, который оказался "взбешён" тем, что блогер выжил. Он также подчеркнул, что его условный срок закончился 30 декабря.

Горгадзе в свою очередь напомнил: в случае, когда приговорённый скрывается от контроля, суд может назначить реальное наказание и после истечения испытательного срока.

Ну Алексей, право же, не надо так позориться. Вы же обладатель диплома юриста, - отметил адвокат.

Он также призвал Навального не ссылаться на ЕСПЧ, который не наделён полномочиями отменять приговор. К тому же судебная система на Западе выстроена так, что при желании нарушение прав человека можно найти в любом деле.

Открою вам один секрет - нарушение права можно найти в любом деле. Существенное или не существенное, - добавил адвокат.

Скриншот: Telegram/Адвокат Горгадзе