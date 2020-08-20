"Алексей Навальный дышит сам, стабилизирован": Венедиктов сделал заявление "изнутри больницы"

Алексей Венедиктов оставил короткое сообщение в личном телеграм-канале Aavst.

"Изнутри больницы, но не из первых рук - "Алексей Навальный дышит сам, стабилизирован".

Спустя пару минут о стабилизации состояния сообщили и врачи. По последним данным, Навальный действительно отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и не нуждается в постоянной помощи для дыхания.

Напомним, ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что шеф находится в коме после отравления неизвестными. В то же время главврач больницы, куда доставили Навального, пояснил, что специалисты пока сомневаются в версии отравления. Но в целом не отметают и эту версию. Официальной информации о причинах потери сознания Алексеем Навальным нет. В то же время, "Петербургский дневник" пишет, что очевидцы опубликовали видео из аэропорта, где видно,что Навальный пьёт некий напиток. Окружение Навального полагает, что там он и отравился.

В то же время "Комсомольская правда" сообщает в официальном телеграм-канале, что врачи не отметают и версию отравления деревенским самогоном. Поскольку в больницу он поступил с 0,2 промилле алкоголя в крови. И "по некоторым данным, он до двух ночи пил самогон в деревне Кафтанчиково".

Обновлено: Минздрав Омской области уточнил, что Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция лёгких.