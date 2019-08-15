"Алексеевич, спасай": Заподозренный в хищениях в ВПК Порошенко поучил Зеленского

Мнение Петра Порошенко, раскритиковавшего упразднение парламентского комитета по делам ветеранов, нашло отклик у граждан Украины. Сторонники экс-президента отреагировали на высказанную бывшим лидером критику Зеленского. Кроме того, Порошенко добавил, что следующим упразднённым ведомством "может стать Министерство по делам ветеранов, которое есть во всех воюющих государствах".

"Возвращайтесь", "Алексеевич, спасай Украину и украинцев", "Только во времена Порошенко армия стала с колен на ноги!", "Полностью поддерживаю вас!" - пишут пользователи в Сети. Примечательно, что совсем недавно люди из народа его закидали тухлыми яйцами, напоминает "Утро.ру".

В свою очередь Порошенко уповает на то, что новые депутаты не станут потакать необдуманной политике преемника.

"Поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнёры - США, Канада, Великобритания. Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", - добавил экс-президент.

Интересно, что поучающий Зеленского Порошенко ранее сам оказался замешан в инциденте с крупными хищениями в сфере ВПК.