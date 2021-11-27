"Актёр, который врал": Гордон заявил, что президентство "разложило Зеленского"

Журналист Дмитрий Гордон жёстко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. "Актёр, который врал", - заявил он, комментируя пресс-марафон главы государства, и добавил, что президентство "разложило" этого человека.

Пресс-марафон приурочен к середине президентского срока Владимира Зеленского. Украинский лидер позволил себе вступить в перепалку с двумя журналистами, а также "прошёлся" по Дмитрию Гордону. По поводу последнего президент Незалежной заявил, что тот "аж из штанов выпрыгивает", лишь бы не дать Зеленскому пойти на второй срок.

Гордон ответил своему оппоненту. Отметим, этот журналист известен не только своими русофобскими высказываниями, но и одами Зеленскому, когда тот ещё был кандидатом в президенты Украины. Гордон месяцами пел дифирамбы своему кумиру, формируя его положительный образ как человека и как новоиспечённого политика.

И вот Дмитрий Гордон публично заявил, что Владимир Зеленский ему "больше неинтересен". Президент Украины к середине своего срока так и не научился формулировать смыслы и формировать повестку дня. Зеленский до сих пор пытается себя убедить, что ему удалось занять главную должность в стране, поделился ощущением журналист.

"Это был театр одного актёра, театр очень неубедительный <…> Сегодня на сцене был очень посредственный актёр, который врал, постоянно врал, и это было видно невооружённым глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя", - произнёс Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

При этом он отметил, что "спасает честь" Зеленского, и напомнил: бывший комик обещал быть президентом лишь в течение одного срока. Пресс-марафон главы государства Дмитрий Гордон назвал "глубокой личной трагедией".

"Эта должность его разложила", - добавил журналист.