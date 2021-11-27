Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

"Актёр, который врал": Гордон заявил, что президентство "разложило Зеленского"

27 ноября 2021, 03:25  •  117 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон жёстко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. "Актёр, который врал", - заявил он, комментируя пресс-марафон главы государства, и добавил, что президентство "разложило" этого человека.
Пресс-марафон приурочен к середине президентского срока Владимира Зеленского. Украинский лидер позволил себе вступить в перепалку с двумя журналистами, а также "прошёлся" по Дмитрию Гордону. По поводу последнего президент Незалежной заявил, что тот "аж из штанов выпрыгивает", лишь бы не дать Зеленскому пойти на второй срок.
Гордон ответил своему оппоненту. Отметим, этот журналист известен не только своими русофобскими высказываниями, но и одами Зеленскому, когда тот ещё был кандидатом в президенты Украины. Гордон месяцами пел дифирамбы своему кумиру, формируя его положительный образ как человека и как новоиспечённого политика.
И вот Дмитрий Гордон публично заявил, что Владимир Зеленский ему "больше неинтересен". Президент Украины к середине своего срока так и не научился формулировать смыслы и формировать повестку дня. Зеленский до сих пор пытается себя убедить, что ему удалось занять главную должность в стране, поделился ощущением журналист.
"Это был театр одного актёра, театр очень неубедительный <…> Сегодня на сцене был очень посредственный актёр, который врал, постоянно врал, и это было видно невооружённым глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя", - произнёс Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он отметил, что "спасает честь" Зеленского, и напомнил: бывший комик обещал быть президентом лишь в течение одного срока. Пресс-марафон главы государства Дмитрий Гордон назвал "глубокой личной трагедией".
"Эта должность его разложила", - добавил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





117
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
26 ноября 2021, 22:10
Символизм на саммите в Сочи: Путин преподнёс оливковые ветви
26 ноября 2021, 23:55
"Россия угрожает миллионам людей": Британские аналитики устроили панику из-за русских кораблей
26 ноября 2021, 23:55
Нападение на школьный автобус в Косово: Убиты два ребёнка и водитель
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
26 ноября 2021, 23:55
Соратник Эрдогана включил Россию в "тюркский мир"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.