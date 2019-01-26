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"Акцент на гордости, а не на памяти": Немецкие СМИ раскритиковали парад в честь снятия блокады Ленинграда

26 января 2019, 06:09  •  71 • Политика
Süddeutsche Zeitung выпустила статью, посвященную предстоящему параду по случаю 75-летия снятия фашистской блокады Ленинграда. Немецкое издание посчитало данное мероприятие слишком торжественным и не соответствующим трагизму даты. Российские власти, было заявлено в материале, "делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".
Напомним, что приуроченный к годовщине освобождения города из осады парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресение, 27 января. До сих пор, настаивает Süddeutsche Zeitung, блокада остается крайне болезненным воспоминанием для петербуржцев, а потому напоминать им об этом периоде подобным образом неправильно.
Почти девять сотен дней блокады Ленинграда были настоящим геноцидом, признает немецкое СМИ. Впоследствии, впрочем, данный термин применительно к этому событию был "вытеснен" из немецкого информационного пространства.
В СССР правда о блокаде якобы также не придавалась огласке. Süddeutsche Zeitung утверждает, что о всех трагических подробностях данного исторического эпизода российские граждане узнали только в 90-ые.
Героизация блокадного периода и переживших ее жителей города подается немецким изданием как нечто "выгодное" нынешним российским властям.
"В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", — говорится в материале немецкого СМИ.
Цитата приводится в переводе РИА Новости.

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