"Акцент на гордости, а не на памяти": Немецкие СМИ раскритиковали парад в честь снятия блокады Ленинграда

Süddeutsche Zeitung выпустила статью, посвященную предстоящему параду по случаю 75-летия снятия фашистской блокады Ленинграда. Немецкое издание посчитало данное мероприятие слишком торжественным и не соответствующим трагизму даты. Российские власти, было заявлено в материале, "делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".

Напомним, что приуроченный к годовщине освобождения города из осады парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресение, 27 января. До сих пор, настаивает Süddeutsche Zeitung, блокада остается крайне болезненным воспоминанием для петербуржцев, а потому напоминать им об этом периоде подобным образом неправильно.

Почти девять сотен дней блокады Ленинграда были настоящим геноцидом, признает немецкое СМИ. Впоследствии, впрочем, данный термин применительно к этому событию был "вытеснен" из немецкого информационного пространства.

В СССР правда о блокаде якобы также не придавалась огласке. Süddeutsche Zeitung утверждает, что о всех трагических подробностях данного исторического эпизода российские граждане узнали только в 90-ые.

Героизация блокадного периода и переживших ее жителей города подается немецким изданием как нечто "выгодное" нынешним российским властям.

"В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", — говорится в материале немецкого СМИ.

Цитата приводится в переводе РИА Новости.