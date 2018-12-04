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"Активный" Киев "тотально изолировал" Россию вместе со странами мира, заявил Порошенко

04 декабря 2018, 12:54  •  98 • Политика
Петр Порошенко уверен, что Киев сегодня чрезвычайно "активен" в международном пространстве. Более того, Украине, как видится Порошенко, удалось "тотально изолировать" Россию вместе со странами мира.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции". Киев же, по версии Порошенко, "активный игрок". В эфире украинского телеканала ICTV Порошенко говорил, что подобная "изоляция" и "активность" - результат "общей международной координации".
"Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но, подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", - полная цитата Петра Порошенко.
Украина, как "активный игрок", в голове Порошенко заручилась поддержкой "надеждых союзников". Президент Украины считает "успех международной позиции" Киева очевидным. Подобное заявление Петр Порошенко делает на фоне провокации Киева в водах России. Напомним, военные корабли Украины пересекли границу России и оставались на месте, несмотря не предупреждение российских пограничников. После провокации все украинские моряки и сотрудники СБУ, руководившие операцией, были арестованы. Киев пытался добиться введения санкций против России странами Запада после провокации, однако затея не удалась. Тем не менее Порошенко старается сохранять лицо и в этой ситуации.
"Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", — говорит президент Украины.

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