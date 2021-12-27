|
"Активно работаем": Путин сообщил о поставке русской военной техники в Таджикистан
27 декабря 2021, 17:20 • 141 • Политика
Русская военная техника поставлена в Таджикистан для укрепления границ страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства объяснил, что разделяет беспокойство Таджикистана ситуацией на границе с Афганистаном.
- сказал Владимир Путин.
Так, Россия поставила в республику военную технику, чтобы укрепить Вооружённые силы Таджикистана для защиты своих государственных границ.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил улучшить качество преподавания иностранных языков в университетах. В приоритете изучение русского языка в вузах.
Подпишитесь на нас
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2021, 05:10
|
25 декабря 2021, 19:15
|
23 декабря 2021, 03:05
|
23 декабря 2021, 08:20
|
20 декабря 2021, 21:25
|
22 декабря 2021, 11:55
|
22 декабря 2021, 06:05