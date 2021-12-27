"Активно работаем": Путин сообщил о поставке русской военной техники в Таджикистан

Русская военная техника поставлена в Таджикистан для укрепления границ страны, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что разделяет беспокойство Таджикистана ситуацией на границе с Афганистаном.

Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана,

- сказал Владимир Путин.

Так, Россия поставила в республику военную технику, чтобы укрепить Вооружённые силы Таджикистана для защиты своих государственных границ.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил улучшить качество преподавания иностранных языков в университетах. В приоритете изучение русского языка в вузах.