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"Активно работаем": Путин сообщил о поставке русской военной техники в Таджикистан

27 декабря 2021, 17:20  •  141 • Политика
Русская военная техника поставлена в Таджикистан для укрепления границ страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства объяснил, что разделяет беспокойство Таджикистана ситуацией на границе с Афганистаном.
Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана,
- сказал Владимир Путин.
Так, Россия поставила в республику военную технику, чтобы укрепить Вооружённые силы Таджикистана для защиты своих государственных границ.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил улучшить качество преподавания иностранных языков в университетах. В приоритете изучение русского языка в вузах.

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