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"Акт возмездия быстрее прилетит": Леонков рассказал о мощи "Посейдона"

17 июня 2020, 12:00  •  281 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков раскритиковал недальновидность Запада по поводу строящейся российской подводной лодки "Хабаровск". Она будет оснащена ядерными торпедами "Посейдон", чью мощь явно недооценивают. "Акт возмездия быстрее прилетит", - предупредил эксперт.
В своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" Леонков отметил, что "Хабаровск" будет страшен тем, кто "к нам придёт с мечом". Да и не так уж и нужна эта подводная лодка, если дальность действия у "Посейдонов" ничем не ограничена. Его хоть от Кольского полуострова можно выпустить. Впрочем, рассуждает военный эксперт, из Атлантики запуск будет оптимальнее.
"Акт возмездия быстрее прилетит к адресату", - написал Алексей Леонков.
Он предложил в этом случае "вражине" поискать эту лодочку. А пока Западу следует знать лишь одно: "когда "Посейдон" придёт, то "живые позавидуют мёртвым".
Скриншот: Telegram/@apleonkov
К посту эксперт прикрепил ссылку своё интервью изданию "Политика Сегодня". Там упоминается статья американского журнала Washington Examiner, где "Хабаровску" даётся нелестная оценка, а ядерные торпеды "Посейдон" выставляются как не представляющие опасности.
Леонков отмечает, что у Запада нет никакого "противоядия" против российских "Посейдонов". И в ближайшем будущем оно не появится, а противопоставить что-то очень хочется. Теоретически "Хабаровск" может выстрелить своей беспилотной торпедой, которая заразит радиацией территорию неприятеля радиусом 1,5 тысячи километров. И к этому добавится цунами с волнами метров по 500 в высоту.
Только вот упомянутый американский журнал этого всего не боится. Его эксперты полагают, что Россия не станет атаковать США, так как испугается ответного ядерного удара. Алексей Леонков назвал это ошибкой, ведь удар "Посейдоном" и будет ответом, а не началом боя.
Ожидается, что "Хабаровск" спустят на воду уже в этом месяце. На борту этой подводной лодки может быть установлено сразу шесть торпед "Посейдон".

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