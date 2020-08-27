"Акт, нарушающий международное право": Польша осудила "враждебные" действия Путина

Российский лидер заявил, что из сотрудников правоохранительных органов РФ был сформирован резерв, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Этот шаг был предпринят по просьбе президента Александра Лукашенко.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал создание такого резерва "планами военной интервенции в Белоруссию и призвал отказаться от них. Якобы Путин под предлогом восстановления контроля хочет реализовать план военной интервенции.

"Это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека для белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу", - написал польский политик на своей странице в Twitter.

Ранее Владимир Путин подчёркивал, что резерв не будет задействован, если ситуация в Белоруссии будет оставаться под контролем. Если же "экстремистские элементы" под прикрытием политических лозунгов начнут громить города, займутся разбоем, осуществят попытку захвата административных зданий, тогда Белоруссии будет оказана помощь.

Такие действия регламентированы статьёй 4 "Договора о коллективной безопасности". В 1992 году этот документ подписали Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. В случае совершения агрессии на одно из этих государств другие соглашаются оказать необходимую, в том числе и военную, помощь.