В Крыму назвали "ахинеей" слова кандидата в президенты Украины о графитовых бомбах.

Сегодня депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о том, что Незалежная должна будет производить графитовые бомбы - такую стратегию отношений и взаимодействия с Москвой предлагает украинский политик, - это полная ахинея.

"Для кого она это вещает? - возмутился Бальбек. - Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьёз не воспримет".

Ранее, отметим, Инна Богословская заявила, что если станет президентом Украины, то продолжит политику антироссийских санкций, а также наладит производство графитовых бомб.

Комментарий Бальбека даёт РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию передавало здание Strana.ua, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Зеленский встречался с западными политиками. Источник сообщает, что сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на разные вопросы от европейских дипломатов.

Подчёркивается, что особый интерес фигура Зеленского вызвала у посла из Франции Изабель Дюмон. Та спросила, как, к примеру, комик намерен решить проблему в Донбассе. Тогда Зеленский и заявил, что если станет президентом, то непременно сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным.