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"Ахинея": Крым отреагировал на обещания графитовых бомб для России

03 февраля 2019, 12:24  •  247 • Политика
В Крыму назвали "ахинеей" слова кандидата в президенты Украины о графитовых бомбах.
Сегодня депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о том, что Незалежная должна будет производить графитовые бомбы - такую стратегию отношений и взаимодействия с Москвой предлагает украинский политик, - это полная ахинея.
"Для кого она это вещает? - возмутился Бальбек. - Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьёз не воспримет".
Ранее, отметим, Инна Богословская заявила, что если станет президентом Украины, то продолжит политику антироссийских санкций, а также наладит производство графитовых бомб.
Комментарий Бальбека даёт РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию передавало здание Strana.ua, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что Зеленский встречался с западными политиками. Источник сообщает, что сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на разные вопросы от европейских дипломатов.
Подчёркивается, что особый интерес фигура Зеленского вызвала у посла из Франции Изабель Дюмон. Та спросила, как, к примеру, комик намерен решить проблему в Донбассе. Тогда Зеленский и заявил, что если станет президентом, то непременно сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным.

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