"Ахиллесовы пяты НАТО": Журнал Stern назвал самые слабые стороны альянса в противостоянии с Россией

Немецкий журнал Stern смоделировал противостояние России и НАТО и назвал три самые слабые точки военного альянса, которые позволят нашей стране выиграть.

Немецкие журналисты журнала Stern назвали три самых слабых места для НАТО в возможном противостоянии с Россией. По мнению опрощенных аналитиков таковыми «ахиллесовыми пятами» для НАТО являются: Прибалтика, Германия и Заполярный круг.

Одно из самых слабых мест для НАТО – это Сувалкский коридор, который расположен между Дитвой и Польшей. Захват этого коридора означает автоматический контроль над всей Прибалтикой.

Еще одной проблемной точкой является Фульдский коридор, расположенный в немецкой земле Гессен. Аналитики считают, что генеральное сражение Третьей мировой должно произойти именно там. Контроль над этим коридором позволит захватит значительную часть Европы.

Наконец, Россия фактически может контролировать Крайний Север. Страна восстанавливает база в Арктике, расконсервирует танки Т-84, чьи двигатели предназначены для работы при особо низких температурах. Россия претендует на подводный шельф. Через Север пролегают маршруты межконтинентальных баллистических ракет.

НАТО пока не может противопоставить России на этом направлении ничего. Для этого и проводятся военные учения «Единый трезубец-2018».

«Единый трезубец — 2018» очень важны для США. Американские сухопутные войска привыкли действовать при поддержки авиации, в том числе палубной. Поэтому на учениях задействован авианосец Соединенных Штатов «Гарри Трумэн». Корабль и самолеты не особо приспособлены для эксплуатации в зоне низких температур, однако выхода у Вашингтона нет. В случае противостояния, Пентагон должен будет уметь дать отпор в непривычных для себя условиях. Обойтись без авиации на Севере НАТО не сможет», - пишет «Политэксперт».