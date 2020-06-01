"Ахеджакнуло!": В США белокожие активисты встали на колени

Журналистка опубликовала в своём Twitter-аккаунте видео, где белокожие активисты встали на колени перед темнокожими жителями США.

"Ахеджакнуло! "Простите нас, афроамериканцы!" или "Стыдно быть белым", - напомнила она об известной ситуации, когда актриса Лия Ахеджакова просила прощения у участников "Майдана" за русских, которые якобы были виноваты в конфликте.

"Эко их ахеджакнуло! На самом деле это все та же форма расизма, только вид сбоку. Неважно, белый расист, чёрный расист. Если люди равны, то никто не должен стоять на коленях перед другими", - отметил пользователь Александр Пудзерко.

"А перед индейцами белые не хотят покаяться?" - спросил ещё один пользователь.