"Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты": Украинский электорат начали "окучивать" из Германии

Пётр Порошенко пообещал не уходить из политики и через пять лет принять участие в президентских выборах в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Я горжусь своим пятилетним президентством", - заявил он, старательно "окучивая" украинский электорат. Он поставил себе в заслугу "защиту" Украины от несуществующей российской агрессии, рассказал о "мощной украинской армии", а также об "энергетической независимости" страны от Москвы.

Кроме того, политик из Германии заверил, что не считает последние выборы проигранными. Судя по его заявлению, Порошенко согласен лишь с выигрышем Зеленского. При этом он не отказывается давать советы своему преемнику, "если он попросит".

"Я могу с гордостью сказать, что я привёл свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - заявил экс-президент, вызвав сарказм у пользователей Сети.

"Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты. Только чуть передохнет", - пишут острословы.