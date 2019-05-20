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"Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты": Украинский электорат начали "окучивать" из Германии

20 мая 2019, 14:09  •  14 • Политика
Сразу после инаугурации Владимира Зеленского его предшественник начал "окучивать" украинский электорат, причём из Германии. "Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты", - иронизируют в "Твиттере" по поводу громкого заявления.
Пётр Порошенко пообещал не уходить из политики и через пять лет принять участие в президентских выборах в интервью немецкому изданию Die Welt.
"Я горжусь своим пятилетним президентством", - заявил он, старательно "окучивая" украинский электорат. Он поставил себе в заслугу "защиту" Украины от несуществующей российской агрессии, рассказал о "мощной украинской армии", а также об "энергетической независимости" страны от Москвы.
Кроме того, политик из Германии заверил, что не считает последние выборы проигранными. Судя по его заявлению, Порошенко согласен лишь с выигрышем Зеленского. При этом он не отказывается давать советы своему преемнику, "если он попросит".
"Я могу с гордостью сказать, что я привёл свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - заявил экс-президент, вызвав сарказм у пользователей Сети.
"Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты. Только чуть передохнет", - пишут острословы.
Ахаха! Порошенко снова пойдет в президенты. Только чуть передохнет. Так и заявил практически. Выборы состоятся в 2024 году, и Порошенко готов участвовать. А пока...

"Да, я остаюсь в политике, и новому президенту я готов помогать советами, если он их потребует". pic.twitter.com/rjOltOiv7e
— Григорий Турцев (@Npisaka) May 20, 2019

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