"Ах, как вы не смогли остановить!": Дмитрий Певцов о ельцинском очаровании и беде

Актёр Дмитрий Певцов в беседе с Царьградом говорил о ельцинском очаровании и беде, последовавшей после его прихода к власти. В тон ему звучит и интервью Александра Руцкого, вспомнившего об агентах, управлявших президентом.

Бывший вице-президент России генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР пытался убедить главу Советского Союза Михаила Горбачёва арестовать участников подписания договора. Кроме того, в интервью "Ленте.ру" Руцкой говорит о неизвестном ему человеке с акцентом, который руководил действиями президента Бориса Ельцина и был причастен к развалу страны.

1990-е были непростым временем не только с точки зрения экономических потрясений. Бедой стали и психологические встряски. В том числе об этом в интервью Царьграду говорил артист Дмитрий Певцов:

Так невзлюбили коммунизм, что решили всё ломать "до основанья" - кстати, так же, как когда-то большевики. А остановить это было практически невозможно. Тем более появился Ельцин. Меня недавно спрашивали по поводу Бориса Николаевича, - отметил Дмитрий Певцов. - Я понимаю, что для меня это был лидер. Потому что я помнил Брежнева, Черненко, Андропова - непонятно что! И вдруг - ах, такой человек. И какое-то время страна ему верила. Ну, пока не стало понятно, что у нас семибанкирщина и всё катится в тартарары. Это был ход маятника назад, и обвинять кого-то, мол, "ах, как вы не смогли остановить!"... Да обвинять легче всего. Зло можно победить, только утопив его в добре. И нужно делать здесь и сейчас то, что поможет нам спастись. А нам реально нужно спасаться, у нас везде, кстати, стоят грабли старые. Не только капканы от наших предшественников.

Под "старыми граблями" Дмитрий Певцов понимает одни и те же приёмы, которыми людей пытаются вывести на улицы:

"Те же самые грабли. Эти прыщи всякие, Навальные, которые выводят людей на улицу", - подчеркнул артист.

Полная версия интервью доступна в видеоформате чуть ниже.