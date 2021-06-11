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"Ах, как вы не смогли остановить!": Дмитрий Певцов о ельцинском очаровании и беде
11 июня 2021, 13:35 • 27 • Политика
Актёр Дмитрий Певцов в беседе с Царьградом говорил о ельцинском очаровании и беде, последовавшей после его прихода к власти. В тон ему звучит и интервью Александра Руцкого, вспомнившего об агентах, управлявших президентом.
Бывший вице-президент России генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР пытался убедить главу Советского Союза Михаила Горбачёва арестовать участников подписания договора. Кроме того, в интервью "Ленте.ру" Руцкой говорит о неизвестном ему человеке с акцентом, который руководил действиями президента Бориса Ельцина и был причастен к развалу страны.
1990-е были непростым временем не только с точки зрения экономических потрясений. Бедой стали и психологические встряски. В том числе об этом в интервью Царьграду говорил артист Дмитрий Певцов:
Под "старыми граблями" Дмитрий Певцов понимает одни и те же приёмы, которыми людей пытаются вывести на улицы:
"Те же самые грабли. Эти прыщи всякие, Навальные, которые выводят людей на улицу", - подчеркнул артист.
Полная версия интервью доступна в видеоформате чуть ниже.
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