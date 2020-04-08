"Ах да, у нас же ведь всё так хорошо": Французы не стерпели "героев" из России

Французская газета Le Figaro в свете вспышки коронавируса предпочла сконцентрироваться на критике России. В частности, внимание журналистов привлекло задержание главы связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей". Анастасию Васильеву, которая, как отмечается в публикации, спасала оппозиционера после того, как его облили зелёнкой, задержали за нарушение самоизоляции.

О стилистике материала говорит и заголовок: "Анастасия Васильева - голос уставших российских врачей".

Впрочем, кроме самой Васильевой, мнение медиков, действительно борющихся за здоровье граждан, не приводится. Зато отмечается, что в России якобы недостаточно предпринято усилий для сдерживания вспышки вируса.

Несмотря на однозначную направленность материала, французы скептично оценили попытки журналистов переключить внимание со своих проблем на Россию.

"Если верить нашим газетам, Россия и Китай всегда и всё делают неправильно, причём специально. Если у нас возникает проблема, но нам просто не повезло, или в этом виноваты русские, или всё это - фейк. Всегда одно и то же. Это уже не удивляет", - отметил Groumf489

GreenHornet и вовсе негодует, что из Васильевой лепят образ героини.

"Ах да, у нас во Франции ведь всё так хорошо, что нужно обязательно покритиковать Россию… Непременно нужно найти героя или героиню, которые будут критиковать всё, что не получается, а фотография была предоставлена фондом Навального… Предсказуемо…" - подчёркивает он.

"Врач, который занимается пропагандой против собственной страны, - не врач!" - категорично добавляет Cororleva.

А пользователь под ником Gentilhomme - Vieille Canaille 84 и вовсе отмечает, что "русофобия стала любимым спортом во Франции", передают ИноСМИ.