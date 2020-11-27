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"Академик Черский" взял курс на Калининград: В Германии осталось два российских судна
27 ноября 2020, 22:25 • 120 • В мире
Российский трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на Калининград. Он находился в Германии весь последний месяц. В этой стране осталось ещё два российских судна - "Умка" и "Финвал".
Судно "Академик Черский" неоднократно классифицировали как способное достроить газопровод "Северный поток - 2". Согласно данным портала MarineTraffic, трубоукладчик покинул порт Мукран, где швартовался последний месяц, и направился в Калининград. Пункта назначения он должен достичь к 28 ноября.
В Германии осталось российское судно многоцелевого назначения "Финвал". В том же порту Мукран находится и ещё одно судно РФ - "Умка", главная задача которого - доставлять трубы с берега.
Все три судна месяц назад были отправлены из Калининградской области в Мукран, так как в этом порту находятся трубы для Nord Stream 2.
"Северный поток - 2" - магистральный газопровод, который будет состоять из двух нитей. Через Балтийское море его тянут из России в Германию. Длина ниток составит 1234 километра.
Газопровод пролегает через территориальные воды и экономзоны нескольких стран: Швеции, Германии, Финляндии, Дании и России. Самый большой участок - шведский (510 километров).
Полностью завершить работы по строительству "Северного потока - 2" планировалось ещё к концу 2019 года, но возникли затруднения. Дания не давала разрешения на проход нитей газопровода через экономическую зону. Проект Nord Stream 2 был приостановлен на финальном этапе монтажа из-за санкций Соединённых Штатов.
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