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"Академик Черский" попал под санкции США – СМИ
20 мая 2021, 05:20 • 91 • Политика
Трубоукладчик "Академик Черский", занимающийся строительством "Северного потока – 2" попал под санкции США. Кроме него в черном списке оказались ещё три судна и четыре юридических лица.
Журналист телеканала CBS Ина Руффини на своей странице в Twitter опубликовала фотографии документа – регулярного доклада Конгрессу, подготовленного Госдепом США.
Из текста доклада следует, что под американскими рестрикциями оказались суда "Академик Черский", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов" и "Балтийский исследователь". Вашингтон наложило санкции на Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Мортранссервис", ФГБУ "Морская спасательная служба" и "Коксохимтранс".
Госдеп отметил, что эти рестрикции требуют дополнительных консультаций со странами-членами ЕС. Отдельно сказано о правительствах Норвегии, Швейцарии, а также Великобритании. Дипломаты Соединённых Штатов, сказано в докладе, провели разъяснительную работу с членами бундестага и должностными лицами высокого ранка.
В отчёте также отмечается, что директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и сама компания-оператор попадают под санкции Вашингтона, но для них делается исключение. Такое решение принял государственный секретарь США Энтони Блинкен, объяснив это важностью для национальных интересов своей страны.
Исключением в санкционном списке стали и финансовый, технический и коммерческий директора Nord Stream 2 AG, директор "Северного потока – 2". По мнению Блинкена действия против них негативно отразилось бы на американо-германских отношениях, на отношениях "с другими европейскими союзниками и партнёрами", пишет ТАСС.
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