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"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Будем строить?

06 января 2021, 20:20  •  97 • Политика
Трубоукладчик "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулся к недостроенному участку газопровода "Северный поток - 2".
Трубоукладывающее судно "Академик Черский" вновь подошло к недостроенному участку газопровода "Северный поток - 2". В течение месяца судно стояло под Калининградом. А теперь, как следует из данных глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, вновь находится на позиции, готовое к работе.
Означает ли это возвращение, что работы будут продолжены, пока неясно. Напомним, в начале декабря "Академик Черский" уже подходил к недостроенному участку, но после судно снова направили в Россию. Корабль стоял на рейде у Куршской косы.
Досье
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против фирм - участниц строительства газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работу.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января. Предполагается задействовать оба судна.

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