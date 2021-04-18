"Агрессию" России против Киева сдержат военные корабли: В Чёрное море заявятся гости из НАТО

В Чёрное море заявятся гости из НАТО. Так, "агрессию" России против Киева сдержат военные корабли ВМС Великобритании. Ожидается, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат войдут в регион в следующем месяце.

Лондон в следующем месяце планирует отправить в акваторию Чёрного моря два военных корабля, пишет Times, ссылаясь на источники в ВМС Великобритании.

Сообщается, что в регион прибудут эскадренный миноносец и противолодочный фрегат из авианосной группировки британского флота, базирующейся в Средиземноморье.

По информации собеседников издания, данная передислокация станет выражением солидарности с Киевом и партнёрами по Североатлантическому альянсу.

Кроме того, вертолёты Merlin и самолёты F-35, находящиеся на авианосце HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье, заступят на дежурство и будут задействованы в поддержке британской черноморской группировки при угрозе со стороны России, утверждает газета.

Таким образом власти Великобритании, согласно формулировкам СМИ, намерены выступить за независимость Украины и заставить Москву отказаться от "агрессии против Киева".