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"Агрессию" России против Киева сдержат военные корабли: В Чёрное море заявятся гости из НАТО
18 апреля 2021, 09:35 • 72 • Политика
В Чёрное море заявятся гости из НАТО. Так, "агрессию" России против Киева сдержат военные корабли ВМС Великобритании. Ожидается, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат войдут в регион в следующем месяце.
Лондон в следующем месяце планирует отправить в акваторию Чёрного моря два военных корабля, пишет Times, ссылаясь на источники в ВМС Великобритании.
Сообщается, что в регион прибудут эскадренный миноносец и противолодочный фрегат из авианосной группировки британского флота, базирующейся в Средиземноморье.
По информации собеседников издания, данная передислокация станет выражением солидарности с Киевом и партнёрами по Североатлантическому альянсу.
Кроме того, вертолёты Merlin и самолёты F-35, находящиеся на авианосце HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье, заступят на дежурство и будут задействованы в поддержке британской черноморской группировки при угрозе со стороны России, утверждает газета.
Таким образом власти Великобритании, согласно формулировкам СМИ, намерены выступить за независимость Украины и заставить Москву отказаться от "агрессии против Киева".
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