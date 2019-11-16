"Агрессия России остановлена!": Литовская таможня задержала 40 кг русских матрёшек

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы Литвы, инцидент произошёл в ночь на четверг. Белорус прибыл на КПП после полуночи и заявил, что ему ничего не нужно декларировать, так как у него нет товаров, за которые требуется платить пошлину.

Однако таможенники начали обыск и обнаружили в разных укрытиях и сумках белоруса множество матрёшек. Он спрятал сувениры в багажнике и в тайниках, расположенных по всему автомобилю.

После того как все сувениры собрали и взвесили, оказалось, что их общий вес составляет 38,5 килограмма. Таможенники заявили, что матрёшки не являются запрещённым грузом, однако такое количество говорит о намерении ввезти их для продажи, что требует уплаты пошлины.

"Агрессия России остановлена!" - иронизируют пользователи соцсетей.

Скриншот: Twitter