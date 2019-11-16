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"Агрессия России остановлена!": Литовская таможня задержала 40 кг русских матрёшек
16 ноября 2019, 16:09 • 84 • В мире
Литовские таможенники задержали в пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") белоруса, пытавшегося провезти через границу контрабандой груз матрёшек. "Агрессия России остановлена!" - иронизируют пользователи соцсетей.
Как сообщает пресс-служба Таможенной службы Литвы, инцидент произошёл в ночь на четверг. Белорус прибыл на КПП после полуночи и заявил, что ему ничего не нужно декларировать, так как у него нет товаров, за которые требуется платить пошлину.
Однако таможенники начали обыск и обнаружили в разных укрытиях и сумках белоруса множество матрёшек. Он спрятал сувениры в багажнике и в тайниках, расположенных по всему автомобилю.
После того как все сувениры собрали и взвесили, оказалось, что их общий вес составляет 38,5 килограмма. Таможенники заявили, что матрёшки не являются запрещённым грузом, однако такое количество говорит о намерении ввезти их для продажи, что требует уплаты пошлины.
"Агрессия России остановлена!" - иронизируют пользователи соцсетей.
Скриншот: Twitter
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