"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах

В Румынии сочли действия России "агрессивными" и "враждебными". Об этом говорится в национальной стратегии обороны на 2020-2040 годы. Так, в официальном румынском документе впервые со времён окончания Второй мировой войны фиксируется столь определённо негативное отношение к России.

По мнению Бухареста, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО", сообщает местное отделение "Радио Свобода".

Румынию не устраивают наступательные действия РФ и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует". Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах.

Отмечается, что словосочетание "агрессивность Российской Федерации" в документе использовано дважды.