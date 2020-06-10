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"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
10 июня 2020, 01:00 • 78 • Политика
Румыния впервые с момента окончания Второй мировой войны официально закрепила Россию во врагах. В стратегии национальной обороны говорится об "агрессивном поведении РФ" и о "милитаризации Черноморского региона".
В Румынии сочли действия России "агрессивными" и "враждебными". Об этом говорится в национальной стратегии обороны на 2020-2040 годы. Так, в официальном румынском документе впервые со времён окончания Второй мировой войны фиксируется столь определённо негативное отношение к России.
По мнению Бухареста, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО", сообщает местное отделение "Радио Свобода".
Румынию не устраивают наступательные действия РФ и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует". Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах.
Отмечается, что словосочетание "агрессивность Российской Федерации" в документе использовано дважды.
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