"Агрессивное меньшинство меняет под себя целые страны". Америке обещают "взрыв": "Кушайте, ребята"

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал предложение электронной биржи NASDAQ, которая выступила с инициативой обязать компании, участвующие в торгах, ввести в своё руководство хотя бы одну женщину и одного темнокожего либо представителя ЛГБТ.

Притом эти нормы, по мнению инициаторов, следует частично распространить не только на американские корпорации, но и на иностранные. Несогласных с этими правилами представители NASDAQ предлагают наказывать исключением из торгов.

Ордуханян в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что либеральный истеблишмент в США по собственной воле начал заигрывать с темой толерантности в преддверии важных политических событий в стране, таких как президентские выборы. Однако всё в итоге вышло из-под контроля.

Сейчас Америка и вообще всё либеральное сообщество будут расплачиваться за ту подлость, которую они сотворили. За все махинации, за всю ложь, которая была буквально выплеснута на весь мир. И это уже не шутка. Это уже тот самый момент, когда агрессивное меньшинство меняет под себя целые страны. Пожалуйста, кушайте, ребята. Сейчас будет очень много протеста, будет "взрыв", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что американские политики в борьбе за власть допустили то, что их страна претерпела тектонические и очень тревожные изменения.