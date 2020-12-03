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"Агрессивное меньшинство меняет под себя целые страны". Америке обещают "взрыв": "Кушайте, ребята"

03 декабря 2020, 19:35  •  141 • В мире
Америке обещают новый "взрыв". Политолог Рафаэль Ордуханян, комментируя "толерантную" инициативу электронной биржи NASDAQ, заметил, что уже настало время, когда "агрессивное меньшинство меняет под себя целые страны": "Кушайте, ребята".
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал предложение электронной биржи NASDAQ, которая выступила с инициативой обязать компании, участвующие в торгах, ввести в своё руководство хотя бы одну женщину и одного темнокожего либо представителя ЛГБТ.
Притом эти нормы, по мнению инициаторов, следует частично распространить не только на американские корпорации, но и на иностранные. Несогласных с этими правилами представители NASDAQ предлагают наказывать исключением из торгов.
Ордуханян в разговоре с корреспондентом Царьграда заметил, что либеральный истеблишмент в США по собственной воле начал заигрывать с темой толерантности в преддверии важных политических событий в стране, таких как президентские выборы. Однако всё в итоге вышло из-под контроля.
Сейчас Америка и вообще всё либеральное сообщество будут расплачиваться за ту подлость, которую они сотворили. За все махинации, за всю ложь, которая была буквально выплеснута на весь мир. И это уже не шутка. Это уже тот самый момент, когда агрессивное меньшинство меняет под себя целые страны. Пожалуйста, кушайте, ребята. Сейчас будет очень много протеста, будет "взрыв", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что американские политики в борьбе за власть допустили то, что их страна претерпела тектонические и очень тревожные изменения.
Сияющий Град на холме постепенно превращается, если уже не превратился, в пылающий сарай в яме. Вот что они сделали с Америкой. Теперь люди будут не по своим качествам, не по своим достоинствам, не по своему уровню образования и интеллекта выдвигаться вперёд, а по гендерным признакам, по цвету кожи, по ориентации. Но это не имеет ничего общего с правдой и со здравым смыслом, - подытожил собеседник Царьграда.

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