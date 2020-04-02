Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
Главная / В мире

"Agreed to purchase": Витязева расшифровала заявление Госдепа о покупке гумпомощи у русских

02 апреля 2020, 23:35  •  76 • В мире
Журналистка Юлия Витязева разгадала, что означает заявление Госдепа США о покупке гуманитарной помощи у русских. Она напомнила, что фраза "has agreed to purchase" имеет несколько значений. Ее можно перевести как "согласие на покупку", но и как "получение чего-то с трудом и опасностью". "Ждём официальных разъяснений", - написала Витязева в Twitter.
Журналистка Юлия Витязева в Twitter прокомментировала заявление Госдепа о покупке гуманитарной помощи у России. Ранее появилась информация, что за медикаменты и оборудование Штаты заплатили деньги. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус. По её словам, об этом договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.
"В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке", - цитирует заявление Госдепартамента США РИА Новости.
Юлия Витязева вчиталась в официальное сообщение и смогла расшифровать его. Она напомнила, что фраза "has agreed to purchase" может иметь разные переводы на русский язык.
"Пресс-секретарь Госдепа опубликовала заявление с фразой "agreed to purchase", главное значение которого "покупать за деньги". В словаре можно найти и такое определение - "получить трудом, опасностью или жертвой". Ждём официальных разъяснений", - прокомментировала Витязева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 15:35
"Просто засыпали": Русские врачи стали свидетелями аномальной череды смертей в Италии
02 апреля 2020, 19:35
Коронавирус убил обладателя "Эмми". Ему было всего 52 года
02 апреля 2020, 17:35
Thank You Russia! Американцы рассыпались в благодарностях России за спасительную помощь
02 апреля 2020, 21:35
Как только перестанет быть президентом: В "95-м квартале" Зеленскому нашли будущую должность
02 апреля 2020, 21:35
Пентагон захотел сделать из авианосца новую страшилку морей и океанов? Военный эксперт о странностях с моряками
02 апреля 2020, 17:35
"Не щадит самых хрупких": Американские врачи не спасли очередного малыша от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2020, 21:35
"Обезглавленную" Архангельскую область объединят с Ненецким округом - депут...
02 апреля 2020, 21:35
После обращения к нации подписан указ: Путин утвердил оплачиваемые выходные до 30 апр...
02 апреля 2020, 21:35
"Действовать на опережение": Специальное обращение Путина в трёх главных пу...
02 апреля 2020, 22:35
В апреле Лукашенко снова будет сосать лапу вместо нефти? (Руслан Осташко)
02 апреля 2020, 23:08
У нас в больницах нет вообще ничего
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.