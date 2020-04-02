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"Agreed to purchase": Витязева расшифровала заявление Госдепа о покупке гумпомощи у русских
02 апреля 2020, 23:35 • 76 • В мире
Журналистка Юлия Витязева разгадала, что означает заявление Госдепа США о покупке гуманитарной помощи у русских. Она напомнила, что фраза "has agreed to purchase" имеет несколько значений. Ее можно перевести как "согласие на покупку", но и как "получение чего-то с трудом и опасностью". "Ждём официальных разъяснений", - написала Витязева в Twitter.
Журналистка Юлия Витязева в Twitter прокомментировала заявление Госдепа о покупке гуманитарной помощи у России. Ранее появилась информация, что за медикаменты и оборудование Штаты заплатили деньги. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус. По её словам, об этом договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.
"В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке", - цитирует заявление Госдепартамента США РИА Новости.
Юлия Витязева вчиталась в официальное сообщение и смогла расшифровать его. Она напомнила, что фраза "has agreed to purchase" может иметь разные переводы на русский язык.
"Пресс-секретарь Госдепа опубликовала заявление с фразой "agreed to purchase", главное значение которого "покупать за деньги". В словаре можно найти и такое определение - "получить трудом, опасностью или жертвой". Ждём официальных разъяснений", - прокомментировала Витязева.
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