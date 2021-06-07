"Агенты Путина" напоили британцев, чтобы подставить НАТО: "Занавес..."

В Эстонии с поезда из-за пьянства сняли нескольких военных из Британии. Нашлись те, кто увидел в жизненной ситуации злой "русский" умысел.

В эстонском городе Йыгева, в 30 километрах от границы с Россией, с поезда сняли шестерых британских военных. Они были пьяны и устроили дебош: громко кричали, пугали попутчиков.

Правоохранительные органы доставили дебоширов к военной полиции Североатлантического альянса.

Некоторые увидели в этом случае заговор и распространили информацию, что к инциденту причастны "агенты Путина". Об этом в беседе с журналистами сказал специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс.

По его мнению, русские спецслужбы воспользовались опьянением военнослужащих, чтобы дискредитировать военных НАТО.

В Сети прокомментировали такое заявление кратко: "Занавес…"

В Министерстве обороны заверили, что выясняют обстоятельства инцидента.