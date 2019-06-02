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"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ

02 июня 2019, 20:39  •  42 • В мире
Воскресным утром 2 июня депутат Верховной рады и советник главы МВД Авакова Антон Геращенко был замечен в аэропорту Борисполь. Вид у него был весьма удручённый. Внимание пассажиров привлёк 7-сантиметровый шрам на его шее, почему-то зашитый чёрными нитками. "Агенты Кремля покусали, не иначе", - предположили в Сети.
Вылетел Геращенко из киевского аэропорта в Ларнаку лоукостером skyup в 6:30 утра. Однако на Кипре, по словам очевидцев, он не остался, а пошёл на пересадку на другой рейс. Дальнейший маршрут депутата остался неизвестным, пишет "Страна.UA".
Пассажиры рейса Киев - Ларнака отметили интересную деталь: на шее Геращенко, с правой стороны, красовался свежий шрам длиной примерно в 7 сантиметров. Очевидцы не только рассмотрели сам шрам, но и чёрные нитки, которые из него торчали.
"Агенты Кремля, видимо, покусали", - предположил в комментариях в Twitter Дмитрий Шонин. "Пытался застрелиться из наградного… промахнулся", - выдвинул другую версию пользователь Donskoy. "Или жабры поставил, на дне пригодятся, или диаманты зашил, чтобы проще было вывезти", - добавил пользователь Пятый Малыш.
Фото: TWitter/Жизнь в резервации

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