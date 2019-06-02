"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ

Вылетел Геращенко из киевского аэропорта в Ларнаку лоукостером skyup в 6:30 утра. Однако на Кипре, по словам очевидцев, он не остался, а пошёл на пересадку на другой рейс. Дальнейший маршрут депутата остался неизвестным, пишет "Страна.UA".

Пассажиры рейса Киев - Ларнака отметили интересную деталь: на шее Геращенко, с правой стороны, красовался свежий шрам длиной примерно в 7 сантиметров. Очевидцы не только рассмотрели сам шрам, но и чёрные нитки, которые из него торчали.

"Агенты Кремля, видимо, покусали", - предположил в комментариях в Twitter Дмитрий Шонин. "Пытался застрелиться из наградного… промахнулся", - выдвинул другую версию пользователь Donskoy. "Или жабры поставил, на дне пригодятся, или диаманты зашил, чтобы проще было вывезти", - добавил пользователь Пятый Малыш.

Фото: TWitter/Жизнь в резервации